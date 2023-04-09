نیروی الهی و قدرت رهبری و مردم دشمنان را به هم ریخته است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی رزمجو عصر یکشنبه در آئین تکریم و معارفه فرمانده سپاه سیدالشهدا ناحیه دیر، اظهار داشت: انقلاب اسلامی در حال گسترش و رشد و نمو در سطح جهانی است و بسیاری از قله‌های پیشرفت در جغرافیای جهان را فتح کرده است.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با بیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی در حال افول و عقب نشینی هستند، افزود: حوادث گوناگونی که در روزهای اخیر بر استکبار جهانی اعم از آمریکا و اسرائیل گذشته، نشانه شکست آنها در برابر انقلاب اسلامی است.

وی با اعلام اینکه خورشید عالم تاب انقلاب اسلامی به میدان مرکزی آسمان نزدیک تر شده است، بیان کرد: افق انقلاب اسلامی در پیمودن مسیر دفاع از دین خدا افقی روشن و با اقتدار و عزت است و نمودار آن در صفحه جهانی در حال ترسیم است.

رزمجو گفت: با وجود جنگ ترکیبی دشمن، ایران اسلامی از لحاظ معنوی و ایثار و فداکاری و نیروی انسانی و تجهیزات آن چنان در زمین و هوا و دریا و اصول و اعتقادات و پایبندی به ارزش‌های الهی قدرتمند شده که در ردیف کشورهای صاحب نظر است.

وی با بیان اینکه دشمن به ناتوانی خود مقابل ایران اسلامی اعتراف کرده است، اضافه کرد: مسیر سخت انقلاب اسلامی سرشار از موفقیت‌ها و امید است.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر عنوان کرد: امروز به برکت تلاش‌های شبانه روزی رهبری ژرف نگر و دارای جهان بینی توحیدی و الهی در موضوع تولید قدرت در مقابل استکبار به جایگاهی رسیده‌ایم که شکست ناپذیر هستیم.

وی با بیان اینکه هم امام راحل و هم مقام معظم رهبری نوید اتصال انقلاب اسلامی به انقلاب امام عصر (عج) را داده‌اند، تاکید کرد: ما یقین داریم که سعادت و عزت و قدرت ما در عالم وابسته به درخشش انوار الهی و نور ولایت است که در میدان‌های کوچک و بزرگ قدرت نمایی کرده است.

رزمجو با اشاره به وفاداری و سلحشوری و شهیدپروری و پایبندی مردم ایران به ارزش‌ها و دفاع از دستاوردهای انقلاب، خاطرنشان کرد: امت و امام جامعه در کنار هم امروز همه امید دشمن را به زباله دان تاریخ ریخته‌اند.

وی با بیان اینکه نیروی الهی و قدرت رهبری و مردم، دشمنان را بهم ریخته و به زانو درآورده است، ابراز داشت: زندگی خود را با امید و اقتدار و اتصال به انقلاب امام عصر (عج) سپری کنیم.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر به حوادث ماه‌های اخیر در کشور اشاره و تصریح کرد: افرادی که تحت تأثیر دشمن به کشف حجاب کرده و به ارزش‌ها بی توجهی می‌کنند در مقابل دین داران و دوست داران انقلاب اسلامی ناچیز هستند و باید شکوه مردم ایران را در راهپیمایی‌ها دید.

وی عنوان کرد: امروز سرزمین ایران اسلامی به جهاد فی سبیل الله تبدیل شده و دشمن در خاکریزهای مختلف مجبور به عقب نشینی شده است.

رزمجو با بیان اینکه در مسیر بزرگی قرار گرفته‌ایم که با توکل بر خدا می‌توانیم پیروز جهانی باشیم، گفت: دشمن در ماه‌های اخیر نقشه‌های زیادی برای براندازی نظام اسلامی طراحی کرده است اما این انقلاب شکست ناپذیر است هرچند در مسیر اتصال به انقلاب حضرت ولی عصر (عج) مورد آزمایش قرار می‌گیریم.

وی بیان کرد: به برکت انقلاب اسلامی، دنیا بیدار و هوشیار شده و مقابل سلطه طلبی‌های استکبار قد علم کرده است و در تمام عالم، اسلام ذلت ناپذیر است بنابراین قدرت ایران اسلامی جهانی شده است.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: آوای تمدن اسلامی در جهان طنین انداز شده و به گوش مسلمانان جهان رسیده است و قدرت اسلام و انقلاب اسلامی در جغرافیای سیاسی جهان ظهور پیدا کرده است.

وی با تاکید بر ضعف و متلاشی شدن قدرت‌های بزرگ جهان، افزود: امروز باید توکل بر خدا و پایبندی به اصول و اعتقادات دینی را در خود بیشتر کنیم.

رزمجو خاطرنشان کرد: عده‌ای از نوجوانان و جوانان تحت تأثیر القائات دشمنان در فضای مجازی قرار گرفته و کشف حجاب می‌کنند که در آینده‌ای نزدیک ابن مسئله حل خواهد شد.

وی گفت: با طرح‌ها و جلسات و هماهنگی‌هایی که در سطح ملی انجام شده موضوع کشف حجاب که پشت پرده آن دشمنان هستند، به زودی از جامعه زدوده خواهد شد و محیط و میدان مناسبت تری برای دینداران فراهم خواهد شد.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر عنوان کرد: باید هم افزایی و اتحاد بین افراد جامعه افزایش پیدا کند و تهدیدات را به فرصت تبدیل کنیم و بصیرت دینی و انقلابی خود را بالا ببریم و روحیه انقلابی و جهادی را تقویت کنیم‌.

وی با تاکید بر ورود مقتدرانه در صحنه‌های مختلف، افزود: فضایی مجازی در بخش‌هایی دست دشمن است اما فضای حقیقی در دست ما است و ما با برنامه ریزی و تلاش می‌توانیم در هر دو فضا بر دشمن غالب شویم.

در ابن مراسم از خدمات سرهنگ ایرج سلیمانی تجلیل و سرهنگ سیدعلی حسینی نیا به عنوان فرمانده جدید سپاه شهرستان دیر معرفی شد.