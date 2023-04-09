به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخنده عصر یکشنبه در شورای اطلاع رسانی استان گفت: وجود پیوست رسانه‌ای برای پروژه‌ها در سال جاری باید جدی گرفته شود و شعار امسال "تقویت ارتباط رسانه‌ها یک گام به جلو " است.

وی افزود: دستگاه‌های اجرای برای انجام جهاد امیدآفرینی در حوزه مردم سازی از فضای مردمی باید از ظرفیت‌های بسیار موجود بهره گیرند.

به گفته وی تنها ۱۷ دستگاه بنیاد مسکن، بهزیستی، بیمه سلامت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت احوال، محیط زیست، اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، دانشگاه بیرجند، استانداری، شهرداری‌های بیرجند، فردوس و بشرویه، اداره کل کتابخانه های عمومی، نوسازی و تجهیز مداری و فرهنگ و ارشاد اسلامی به ارزیابی ارتباط دستگاه‌های اجرای با رسانه‌ها پاسخ داده‌اند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: هنوز ارزیابی کیفی از دستگاه‌های اجرای انجام نشده است و در ارزشیابی سالانه ۴۰ امتیاز برای پاسخ دستگاه‌ها به این ارزیابی اختصاص یافته است.