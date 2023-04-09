به گزارش خبرنگار مهر، محمود مقامی عصر امروز دوشنبه در شورای اطلاع رسانی استان گفت: بعد از پیام نوروزی مقام معظم رهبری، برای اولین بار پیام راهبردی نماینده عالی دولت در استان به عنوان پیام نوروزی منتشر شد که از جهات مختلفی دارای اهمیت است.

وی افزود: برشی از بیانات مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی و برشی از پیام نوروزی استاندار در خصوص احیای معادن برای کار در این زمینه توسط رسانه‌های خراسان جنوبی انتخاب شده است.

به گفته وی در قالب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تاکنون ۲۰۰ واحد تولیدی از رکود خارج شده اند که طعم شیرین آن قرار است برای مردم بیان شود.

مشاور استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: با توجه به مطالبه استاندار مبنی بر چشیدن طعم فعالیت‌های دولت سیزدهم توسط مردم با حضور نمایندگان رسانه‌های استان و دستگاه‌های اجرایی جلسه‌ای برگزار خواهد شد.

به گفته وی با پیگیری انجام شده برای کمک پنج میلیونی سفر فعالان رسانه به عتبات، چهار میلیون نقد و یک میلیون دیگر هم تا پایان اردیبهشت واریز می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر خبرنگاران در قالب خرید خبر با رسانه‌ها همکاری می‌کنند، افزود: انجام این کار برای خبرنگاران به صرفه نیست لذا در قالب حمایت از خبرنگاران با بهره گیری از صندوق حمایت از خبرنگاران قرار است اقداماتی انجام شود.

وی گفت: برای اولین بار جایزه ملی مطبوعات به خراسان جنوبی داده شده که در ۲۷ اردیبهشت یا روز خبرنگار به شکل ملی رقم خواهد خورد.

مشاور استاندار خراسان جنوبی از پی گیری های انجام شده برای مسکن فعالان رسانه نیز خبر داد.

در پایان این جلسه از پوستر رویداد ملی جوانی جمعیت رونمای شد