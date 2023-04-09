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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۲۳:۳۲

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز:

کرونا ۱۵ البرزی را در بیمارستان بستری کرد

کرونا ۱۵ البرزی را در بیمارستان بستری کرد

کرج- رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز از بستری شدن ۱۵ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های این استان خبر داد.

شهرام صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در البرز اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته تعدادی با علائم مشکوک به بیمارستان‌های استان مراجعه کردند که از این تعداد ۱۵ نفر بستری شدند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۸۴ نفر شامل موارد قطعی، محتمل و مشکوک در بیمارستان‌های البرز بستری هستند، تصریح کرد: از این تعداد ۳۸ نفر بیمار قطعی کووید - ۱۹ هستند، همچنین طی این مدت مورد فوت قطعی از بیمار کووید - ۱۹ در این استان ثبت نشده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز مجموع موارد بستری شامل قطعی، محتمل و مشکوک در البرز از ابتدای شیوع کرونا تا به امروز را ۹۷ هزار و ۳۸۴ نفر اعلام کرد.

کد مطلب 5750998

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