به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید طه هاشمی شامگاه گذشته در دومین سمینار "مردان نمکی" در محل هتل بزرگ شهر زنجان افزود: از این تعداد ‪ ۴۷‬اثر تاریخی و ‪طبیعی است.

وی با تاکید بر این که میزان آثار معنوی و غیرمادی در ایران کمتر از آثار تاریخی نیست یادآورشد: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حال آماده ‌سازی لیست یک هزار و ‪۵۰۰‬ اثر معنوی و غیرمادی جهت ارائه به یونسکو است.



هاشمی با اشاره به این که کشور ایران با توجه به پیشنه تمدنی خود از جایگاه خاصی در دنیا برخواردار است، اظهار داشت: باید تلاش کنیم در راستای حفظ و مرمت آثار تاریخی موفق عمل کنیم.

وی با تاکید بر این که دولت نهم برای حفاظت و مرمت آثار تاریخی کشور اهتمام جدی دارد، خاطرنشان کرد: اهتمام دولت، وظیفه باستان‌ شناسان، مرمت ‌گران و متخصصین حوزه میراث فرهنگی را در حفظ و مرمت این آثار، سنگین ‌تر کرده است.

رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران عنوان کرد: بررسی ‌های گسترده باستان شناسی در ایران زمینه را برای ایجاد اشتغال مناسب برای فارغ ‌التحصیلان رشته باستان شناسی فراهم کرده و دانشگاه ها نیز در تربیت نیروهای متخصص و توانمند، می ‌توانند نقش مهمی داشته باشند.

هاشمی با اشاره به مطالعه و ساخت ده ها سد و پروژه عمرانی در سطح کشور تاکید کرد: ما مخالف توسعه نیستیم بلکه معتقدیم باید در عین تلاش برای توسعه و پیشرفت، پیشینه تاریخی و تمدنی خود را حفظ کنیم.

وی بیان داشت: کشف آثار تاریخی توسط باستان شناسان از محل اجرای برخی از پروژه ‌های عمرانی کشور نشان از تلاش و فعالیت گذشتگان ما در عرصه سازندگی، توسعه و تولید علم است که باید به آن افتخار کرد.

رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: باید علاوه‌ بر توسعه، سازندگی و تولید علم در کشور، آثار به ‌جای مانده از گذشتگان نیز حفظ شود.

هاشمی در دومین سیمنار مردان نمکی که با رویکرد حفاظتی مرمتی به‌ مدت سه روز در زنجان برگزار می‌شود، ابراز امیدواری کرد: این نشست علمی به یک حرکت جدید جهت شناخت بیشتر از آثار تاریخی به دست ‌آمده و حفظ و نگهداری آن همچنین مقدمه‌ ای برای انجام کارهای علمی جمعی باشد.