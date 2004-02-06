به گزارش خبرنگار" مهر" نتايج سهميه هاي ورودي و همچنين مسابقات باقي مانده براي تكميل سهميه بازيهاي المپيك 2004 آتن به شرح زير است:
* كشتي آزاد: 7 سهميه - اين تيم در مسابقات بلغارستان ( 26 تا 28 بهمن ) شركت خواهد كرد .
* كشتي فرنگي: 1 سهميه - اين تيم در مسابقات صربستان ( 9 تا 10 اسفند ) و تاشكند از ( 23 تا 24 اسفند ) شركت خواهد كرد .
* جودو: 5 سهميه - اين تيم درتورنمنت هاي فرانسه، آلمان و قهرماني بزرگسالان آسيا درقزاقستان شركت خواهد كرد.
* وزنه برداري: 6 سهميه - اين تيم به اردوي تداركاتي بلغارستان و مسابقات آسيايي قزاقستان ( ارديبهشت 82 ) اعزام خواهد شد .
* تكواندو ( آقايان ): 1 سهميه - اين تيم به مسابقات آسيايي تايلند اعزام خواهد شد .
* تكواندو ( بانوان ): بدون سهميه - اين تيم براي كسب سهميه با دو شركت كننده به تايلند اعزام خواهد شد .
* دوچرخه سواري: 2 سهميه - اين تيم دو اعزام به كشورهاي روسيه و انگلستان خواهد داشت .
* فوتبال( تيم اميد): تيم هاي ايران ، كره جنوبي ، چين و مالزي در يك گروه به رقابت خواهند پرداخت.( چهارشنبه 13 اسفند لغايت 23 ارديبهشت 83)
* واليبال: بدون سهميه - تيم هاي چين ، كره ، ژاپن و استراليا اول خرداد ماه سال آينده با يكديگر مسابقه خواهند داد وتيم اول به بازي هاي المپيك راه خواهد يافت.
* بوكس: بدون سهميه - اين تيم پس از نتايج ضعيفي كه در مسابقات فيليپين بدست آورد، بايد در مسابقات آسيايي پكن (28 اسفند ماه) وكراچي (3 ارديبهشت) براي كسب سهميه المپيك تلاش كند.
* دو وميداني: 1 سهميه - بايد درمسابقات جهاني شركت كند.
* شنا: بدون سهميه - بايد درمسابقات جهاني شركت كند .
گفتني است: بيست وهشتمين دوره بازي هاي المپيك طي روزهاي 22 مردادماه تا 7 شهريور ماه 83 درشهر تاريخي آتن يونان برگزارخواهد شد.
آمار سهميه هاي ورودي بازي هاي المپيك المپيك 2004 آتن
ايران براي كسب سهميه فوتبال ، كشتي فرنگي ، بوكس و واليبال تلاش مي كند
در حالي كه 189 روز تا آغاز بيست و هشمين دوره بازي الميپك زمان باقي است ، ورزش كشورمان تاكنون موفق شده است 23 سهميه ورودي المپيك را در رشته هاي مختلف بدست آورد .
به گزارش خبرنگار" مهر" نتايج سهميه هاي ورودي و همچنين مسابقات باقي مانده براي تكميل سهميه بازيهاي المپيك 2004 آتن به شرح زير است:
نظر شما