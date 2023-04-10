شورای اسلامی چهارمحال و بختیاری پای کار حل مشکلات مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش سلیمانی دشتکی صبح دوشنبه در اولین گردهمایی شوراهای اسلامی شهرستانها، بخشها، شهرها و روستاها، دهیاران و شهردارن و برنامه اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان مسابقات فوتسال شورایی استان ضمن عرض خیر مقدم، تبریک سال نو و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه پرخیر و برکت رمضان، اظهار کرد: خداوند را شاکریم که بهترین ماه سال را به ما ارزانی داشته که با تاسی از ائمه اطهار و پیامبران از فیوضات این ماه پر خیر و برکت تأثیر بگیریم چراکه تقارن بهار طبیعت و بهار معنویت نویدبخش موفقیت، پیروزیها و سربلندیها برای کشور در سال ۱۴۰۲ میباشد.
سلیمانی دشتکی با اشاره به شعار سال ۱۴۰۲ توسط مقام معظم رهبری به عنوان مهار تورم و رشد تولید، تصریح کرد: با توجه به حساسیت و اهمیت این موضوع مقام معظم رهبری این شعار را انتخاب کرده که باید در سیاستهای کلان دولت، مجلس و شوراها قرار گرفته و دستگاههای اجرایی با استفاده از ظرفیتهای عظیم نهادهای بخش خصوصی مانند اصناف اتحادیههای صنفی انجمنها و تشکلها همه دست در دست هم داده تا این شعار محقق شود.
وی گفت: موضوع تورم و تولید از موضوعات مهم کشور است که تأثیر بسزایی در اقتصاد ایران دارد و گره گشایی در آنها منجر به رفع مشکل افسارگسیخته تورم میشود.
وی با اشاره به اینکه شوراهای اسلامی شهر و روستا علاوه بر پشتوانه دینی و عقلی دارای پشتوانه قانونی هم هستند، اذعان داشت: شوراها از چند منظر حائز اهمیت اند با توجه به تأثیر مشورت و اصلاح امور یک سوره از کلام الله مجید به آن اختصاص داده شده که اشاره شده شورا نهاد مقدسی است لذا وقتی مسیر ما در خدمت به خلق قرار گرفت بدانید مورد امتحان خدا قرار گرفتید.
سلیمانی گفت: از منظر دوم، هفت اصل قانون اساسی به شوراهای اسلامی اختصاص یافته و شورا بعنوان یکی از ارکان مهم تصمیمگیری و تصمیمسازی در امور اجرایی کشور شناخته و مسئولیتی سنگینی بر دوش شورا قرار داده شده اما جایگاهی که قانون اساسی برای شورا در نظر گرفته با واقعیت فاصله دارد و امیدواریم که دولت و مجلس مجاب شوند تا شورا به وضعیت مطلوب واقعی و کارآمد تبدیل شود و بتواند بیش از پیش کارآمد باشد و اختیاراتش افزون گردد.
آماده حل مشکلات هستیم
وی با اشاره به اینکه خدمترسانی یک فریضه الهی است و شوراهای اسلامی بدون مزد و منت کار میکنند، یادآور شد: در شهرها و روستاها هر مشکلی هست شوراها پای کارند و اگر دستگاهها و شوراها تعامل خوبی داشته باشند معضلات مردم سریعتر رفع میشوند چراکه شورا پارلمان محلی و پل ارتباطی مردم و مسئولین است و مشکلات مردم را به مسئولین منتقل مینماید.
وی تاکید کرد: اهمیت ورزش همگانی در شهر و روستا علاوه بر حفظ سلامتی و رشد جسم، باعث افزایش روحیه ایجاد نشاط و استفاده مطلوب از اوقات فراغت میگردد لذا باید ما همه از ورزشکاران حمایت کنیم و با توجه به اینکه یک چهره سرشناس کشوری مدیرکل ورزش و جوانان استان شده و از صفر تا صد مشکلات را میداند باید حمایت گردد تا گامهای خوبی برداشته شود
سلیمانی دشتکی افزود: در ایران هیچ ورزشی به اندازه فوتبال تأثیر گذار نیست فوتبال میتواند مردم را در کنار هم جمع یا از هم دور کند و شاید یکی از محبوبترین درآمدزاترین و گستردهترین ورزشها فوتبال باشد و طرفداران زیادی هم دارد از طرفی فوتسال هم ورزش جذاب و پر هیجانی است که به عنوان یکی از پرطرفدارترین ورزشهای دنیا شناخته و در حال پیشرفت است.
وی با اشاره به اینکه اهمیت دادن به ورزش و تقویت زیرساختها مهم است، گفت: برخی ورزشکاران در استان فاقد زمینهای چمن و ورزشگاه میباشند و با توجه به اهمیت تقویت زیرساختهای ورزشی انتظار میرود به همه شهرها و روستاها جهت رشد و پرورش ورزشکاران نمونه کشوری توجه گردد تا نیروهای نخبه به تیمهای ملی و تیمهای خارجی ارائه شوند.
سلیمانی دشتکی تاکید کرد: انتظار میرود مجموعههای ورزشی در شهرها و روستاها از جمله سالن ورزشی و زمین چمن و … توسعه یافته و بهسازی ساختمان هیئت فوتبال استان در دستور کار قرار گیرد، با توجه به اینکه ابنیه ها و اماکن ورزشی به بخش خصوصی واگذار شده اکثراً آسیب دیده و اگر تعمیر نشوند آسیب جدی به آنها وارد میشود.
وی با اشاره به اینکه سرانه ورزشی در شهرستانها بر اساس عدالت توزیع نشده، تصریح کرد: در شهرستانهای کوهرنگ و لردگان کمترین سرانه ورزشی را داریم در صورتی که در کشور میانگین سرانه ورزشی یک متر میباشد لذا جهت رفع مشکلات ورزشکاران استان همه دست در دست هم داده و با حمایتهای همه جانبه آنها را پیگیری و با همت مسئولین رفع میکنیم تا ورزشکاران استان روز به روز پیشرفت کنند.
نظر شما