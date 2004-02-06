سينماي رسانه ها در هاله اي از دود !

به گزارش خبرنگار هنري " مهر"، اين سينما با آنكه به تازگي نوسازي شده است و آوازه امكانات آن از مدتها پيش تبليغ شده بود، نه تنها به جهت مسايل فني و نمايش فيلم دچارمشكل است، بلكه ازنظرمسايل رفاهي و تجهيزات لازم براي يك فضاي عمومي هم برخوردار نيست.

طي چند روزي كه سينماي مطبوعات به علت گرم تر شدن جشنواره تعداد بيشتري از مخاطبين را به خود جلب كرده است، طبقه دوم سالن سينما و محوطه سالن انتظار آن چنان دود گرفته و آزار دهنده است كه در كوتاه مدت سردرد به ارمغان مي آورد. البته يكي از دلايل اين گرفتگي فضا و محيط به خاطر سيگار كشيدن هاي مكرر نمايندگان محترم رسانه ها است (!) و چه بهتر بود كه مسوولين برگزاري كشيدن سيگار را ممنوع اعلام مي كردند تا حداقل سالن انتظار به راستي زماني براي تجديد قوا باشد نه آنكه نفس كشيدن را هم مختل كند.

البته با آنكه در درون سالن سينما سيگار كشيده نمي شود اما به نظر مي رسد عدم وجود تهويه مطبوع كه سياه بودن بخشي از سقف سالن دليل خوبي بر اين مدعا است، باعث ايجاد هوايي گرفته و آزار دهنده شده است كه تماشاي فيلم را كمي دشوار مي سازد. صندلي هاي نه چندان راحت و فضاي بسيار كم ميان دو صندلي كه در صورت رد شدن مخاطبان هم كه ديگر مزيد برعلت است.

به راستي اگر سينماي استقلال گنجايش چنين جمعيتي را ندارد و سينمايي مانند فلسطين مي تواند شرايط بسيار بهتري را براي بينندگان خود فراهم سازد، اين اصرار بيجاي برگزار كنندگان بر تعيين سينماي استقلال به عنوان سينماي رسانه هاي گروهي چه دليل و انگيزه اي مي تواند داشته باشد.

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