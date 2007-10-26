طرح جامع حمل و نقل و ترافیک هنوز در اختیار شورای عالی ترافیک قرار نگرفته است / در طرح جامع شهر تهران تنها طرح توسعه شبکه معابر مطرح شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شهریار افندی زاده ضمن بیان این مطلب اعلام کرد: تمام الگوها و چشم انداز حمل و نقل و ترافیک شهر تهران تا سال 1404 در طرح جامع حمل و نقل و ترافیک مطرح شده است که در حال حاضر در دست بررسی شورای سلامی شهر تهران قرار دارد.

مدیرعامل شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران اظهار کرد: طرح جامع حمل و نقل و ترافیک پس از تصویب در شورای اسلامی شهر تهران در اختیار شورای عالی ترافیک قرار خواهد.

وی افزود: درطرح جامع حمل و نقل و ترافیک ، برای توسعه خطوط مترو 8 خط عادی ، 4 خط اکسپرس(سریع السیر) و 3 خط مکمل پیش بینی شده است که یکی از خطوط مکمل می تواند قطار هوایی باشد.

افندی زاده تصریح کرد: 8 خط مترو پیش بینی شده توان جابه جایی 6 میلیون و 556 هزار مسافر در روز را خواهند داشت که طول این خطوط در مجموع 5/250 کیلومتر و سرفاصله زمانی حرکت قطارهای مترو تا 2 دقیقه خواهد بود.

مدیرعامل شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران تاکید کرد: 4 خط اکسپرس در واقع قطارهای سریع السیری هستند که بر سطح زمین حرکت می کنند و ظرفیت جابه جایی 1 میلیون و 298 هزار مسافر در روز را خواهند داشت که طول این خطوط در مجموع 1/179 کیلومتر و سرفاصله زمانی حرکت قطارهای آن 6 دقیقه خواهد بود.

وی در ادامه اظهار کرد: علاوه بر این خطوط 3 خط مکمل به طول 1/31 کیلومتر، سرفاصله حرکت 7 دقیقه و ظرفیت جابه جایی روزانه 258 هزار مسافر در طرح جامع حمل و نقل و ترافیک در نظر گرفته شده که در این میان یک خط از میدان صنعت تا پارک وی می تواند قطار هوایی باشد.

افندی زاده افزود: خط میدان صنعت تا پارک وی که یکی از خطوط مکمل محسوب می شود 7/6 کیلومتر خواهد بود و سرفاصله زمان حرکت قطارهای این خط 7 دقیقه پیش بینی شده که بر این اساس ظرفیت جابه جایی این خط 83 هزار مسافر در روز خواهد بود.

وی با تاکید برآنکه عبور این خط از مجاورت برج میلاد و زیبایی های مناظر آن محدوده یکی از دلایلی است که بر اساس آن می توان در این مسیر قطار هوایی احداث کرد گفت: انتخاب یک سیستم حمل و نقل عمومی باید با توجه عامل مختلفی از جمله میزان سفر در آن مسیر، امکانات اجرایی، هزینه اجرایی، شرایط و مسایل محیط زیست، سرعت، صرفه اقتصادی و بعد معماری و شهرسازی صورت گیرد و بدون کارکارشناسی و دلیل و منطق نمی توان توسعه یک سیستم حمل و نقل عمومی را در دستور کار قرار داد.

وی تصریح کرد: ظرفیت جابه جایی مسافر در مترو نسبت به سایر خطوط ریلی از جمله منوریل بسیار بیشتر است به گونه ای که این وسیله نقلیه بر اساس استانداردهای جهانی ظرفیت جابه جایی 60 هزار مسافر در ساعت را در یک جهت دارد.

وی با تاکید برآنکه احداث 460 کیلومتر خطوط 8 گانه مترو می توان مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر سهم 30 درصدی خطوط مترو در حمل و نقل شهر تهران را محقق سازد ، افزود: در صورتیکه طرح جامع حمل و نقل و ترافیک به تصویب و اجرا برسد همه طرح ها و برنامه های حمل و نقل و ترافیک تا سال 1404 مشخص خواهد شد و دیگر با تغییر مدیریت طرح ها و برنامه ها تغییر نخواهد کرد که این مساله مهم می تواند از اعمال نظرهای شخصی مدیران و بی نظمی و بی ثباتی طرح ها در آینده جلوگیری کند و شهر تهران در حوزه حمل و نقل برنامه ریزی شده پیش برود.

مدیرعامل شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران در ادامه بیان کرد: طرح جامع حمل و نقل و ترافیک نخستین طرح جامع شهر تهران در حوزه حمل و نقل و ترافیک محسوب می شود که در واقع با در نظر گرفتن افق ها (افزایش جمعیت، افزایش تعداد سفرها و ...) و بر اساس علم و منطق و نظرات کارشناسان طرح های و برنامه های بخش های مختلف حمل و نقل همگانی را مشخص کرده تا با استراتژی و برنامه ریزی دقیق به سوی توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی گام برداریم و طی سال های آینده با مشکلات امروز مواجه نباشیم.