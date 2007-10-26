روزنامه نگار ترک به جرم انتقاد از ارتش محاکمه می شود

به گزارش خبرگزرای مهر به نقل از زمان امروز ترکیه، "لاله صارب رحیم اوغلی" - خبرنگار و روزنامه نگار ترک - که طبق اصل 301 قانون مجازات ترکیه و به اتهام توهین به ارتش این کشور دستگیر شده، سوم آوریل مجددا محاکمه می شود.

این روزنامه نگار در محاکمه اول خود، ضمن رد اتهام های وارده گفت: من این اتهام ها را نمی پذیرم. حدود 30 سال است که به حرفه روزنامه نگاری مشغولم و هرگز کارم را بی مبالات و ناشیانه انجام نداده ام. مصاحبه ای که از من منتشر شده، بخش خصوصی صحبت های من بود که قرار نبود چاپ شود و حال به خاطر پاراگرافی که به اشتباه منتشر شده، مرا متهم کرده اند.

این روزنامه نگار پس از انتشار مطلبی با عنوان "ارتش باید دست از دخالت در امنیت داخلی بکشد" دستگیر و متهم به تخطی از قانون شد و دادستان نیز تقاضای سه سال زندان برای وی کرد.

گفتنی است عبدالله گل پیش از این، از اصلاح زودهنگام اصل 301 خبر داده و گفته بود که این اصل مورد انتقاد خیلی از اندیشمندان و حتی کشورهای دیگر است و بحث های زیادی را به دنبال داشته است. بنابراین با تغییر زودهنگام این اصل وضعیت آزادی بیان در کشور روبه بهبود خواهد رفت.

اصل 301 قانون جزای ترکیه ضمن محدود کردن آزادی بیان، افراد و نویسندگانی را که به ترکیه اهانت کنند مشمول مجازات هایی سخت می کند که تاکنون اورهان پاموک، الیف شفق و برخی دیگر از نویسندگان ترکیه بواسطه این قانون محاکمه شده اند.