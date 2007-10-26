ناکارامدی تحریمها علیه ایران / جایگاه مهم ایران در اقتصاد جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در تحلیل خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس، ابتدا این پرسش مطرح می شود که با وجود اثبات ناکارآمد بودن تحریمهای گذشته علیه ایران، پس چرا آمریکا روز پنجشنبه تحریمهای جدیدی را علیه این کشور اعلام کرد؟ تحلیلگران در پاسخ به این پرسش گفتند تحریمها ممکن است حتی سبب عزم بیشتر ایران شود.

"رابرت هانتر"، کارشناس مسائل خاورمیانه و مشاور ارشد مؤسسه مطالعاتی RAND دراین باره گفت: این تحریمها بعید است مستقیماً بر رفتار ایرانی ها درباره مسئله هسته ای تاثیری بگذارد، بلکه تنها یک پیام نمادین به ایران و بقیه است مبنی بر اینکه آمریکا شدیداً جدی است.

در ادامه این تحلیل آمده است : آمریکا در گذشته نتایج متفاوتی را از اعمال تحریم به عنوان یک ابزار سیاست خارجی خود علیه کشورهایی همچون ایران، کوبا و کره شمالی گرفته است. این کشور چند دهه است که تحریمهای مالی، تجاری و سرمایه گذاری علیه ایران اجرا می کند، اما با وجود همه اینها، به ادعای واشنگتن ایران هرساله صدها میلیون دلار به حزب الله و حماس کمک می کند و از برنامه هسته ای خود نیز دست برنداشته است.

از سوی دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز تاکنون دو دور تحریم علیه ایران به علت متوقف نکردن فعالیتهای غنی سازی اورانیوم تصویب کرده است.

مجموعه جدید تحریمها علیه ایران که روز پنجشنبه(سوم آبان) از سوی "کانولیزا رایس" و "هنری پاولسون" وزرای امورخارجه و خزانه داری آمریکا اعلام شد و شدیدترین تحریمها از ابتدای انقلاب اسلامی ایران محسوب می شود، شامل سپاه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سه بانک دولتی و 20 شخصیت رده بالای نظامی و غیرنظامی می شود. براین اساس هرگونه دارایی این شرکتها و اشخاص در آمریکا توقیف و شرکتهای آمریکایی از معامله با آنها منع شده اند.

به گزارش مهر در ادامه این تحلیل گفته شده است: اما آمریکا در تلاشهایش برای فشار بر اروپا، ژاپن و سایر کشورهای جهان برای متقاعد کردن آنها به کاستن از روابط تجاری خود با ایران به موفقیتهای اندکی دست یافته است. با توجه به جایگاه ایران در اقتصاد جهانی و یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت، این کشور یکی از جاذبه های سرمایه گذاری برای شرکتهای خارجی محسوب می شود.

به گفته "آنتونی کوردزمن"، کارشناس مرکز مطالعات بین المللی و راهبردی آمریکا، واشنگتن برای مؤثر افتادن تحریمهای جدید باید سایر کشورها را متقاعد به پیروی از خود کند، اما تاکنون دولت بوش فقط توجیهاتی کلی درباره اقدامش ارائه کرده است نه جزئیات جامع و متقاعد کننده. واشنگتن نتوانسه آنها را به دنباله روی از خود مجاب کند.

این کارشناس افزود: هیچ اشاره ای به نحوه ارتباط (تحریمها) با تلاشهای جمعی آمریکا با انگلیس، فرانسه، آلمان یا در بستر سازمان ملل متحد نشده است. دولت آمریکا تا کنون طوری رفتار کرده گویی آنطرفتر از بلت وی(بزرگراه کمربندی واشنگتن) دنیای دیگری وجود ندارد.

لازم به ذکر است؛ تحرکات خصمانه آمریکا علیه ایران در حالی همچنان ادامه دارد که جامعه بین المللی با هشدار درباره عواقب خطرناک هرگونه ماجراجویی نظامی و دیگر اقدامات خصمانه علیه ایران به سبب برنامه هسته ای صلح آمیز آن بر ضرورت انجام گفتگو برای پایان دادن به تنش به وجود آمده درباره این برنامه تاکید کرده اند.