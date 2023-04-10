ورود سامانه بارشی از روز چهارشنبه به استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، هواشناسی استان مرکزی اعلام کرد: بررسی‌ها حاکی از نفوذ تدریجی سامانه بارشی از روز چهارشنبه به استان است. بارش‌ها از نوار غرب استان از ساعات بعدازظهر آغاز خواهد شد و به‌تدریج تا پایان وقت سایر نواحی استان تحت تأثیر فعالیت بارشی سامانه قرار خواهد گرفت.

بارش‌ها در روز پنجشنبه به‌صورت رگبار باران گاهی رعدوبرق و احتمال تگرگ تداوم خواهد یافت که به دلیل ویژگی بارش‌های رگباری فصل بهار احتمال شدت گرفتن بارش‌ها در برخی از نقاط به‌ویژه در نواحی جنوب غرب و نوار غرب استان وجود خواهد داشت و می‌تواند موجب آب‌گرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها در این نواحی از استان شود.

سرعت وزش باد در ساعات بعدازظهر و شب فردا سه‌شنبه نسبتاً شدید خواهد بود. همچنین سرعت وزش باد از روز چهارشنبه تا جمعه به‌ویژه در روز پنجشنبه شدید خواهد بود.

با عبور سامانه بارشی دمای هوا از روز جمعه روند کاهشی خواهد یافت که موجب کاهش محسوس دمای هوا تا صبح شنبه هفته آتی در استان خواهد شد.

به دلیل انتقال گردوغبار فرا منطقه‌ای کاهش کیفیت هوا و دید افقی در استان طی ۲۴ ساعت آینده تداوم خواهد یافت.