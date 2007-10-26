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۴ آبان ۱۳۸۶، ۱۳:۳۰

سفر رسانه ای قزوین(9)

تجهیز کامل مرکز فنی حرفه ای قزوین نیازمند افزایش اعتبار است

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش فنی حرفه ای استان قزوین گفت: تاکنون بیش از چهار میلیارد و 500 میلیون ریال به منظور تجهیز مرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان قزوین هزینه شده که تکمیل تجهیزات این مرکز نیازمند شش میلیارد ریال اعتبارات است.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محمدعلی عادلی شب گذشته در جریان بازدید نمایندگان رئیس جمهور و اصحاب رسانه از روند اجرایی پروژه های سفر ریاست جمهوری اظهار داشت: از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری به استان قزوین، ساختمان پنج مرکز فنی حرفه ای در شهرستان های این استان احداث شد و در حال تجهیز کارگاه ها و محوطه سازی بیرونی این مراکز هستیم.

وی افزود: مرکز فنی و حرفه ای شهرستان قزوین که عملیات احداث بنای آن از سال 81 آغاز شده بود و تا پایان سال 84 تنها 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشت با سفر رئیس جمهور و تخصیص اعتبار در سال 85 ساختمان آن تکمیل شد و تاکنون نیز با هزینه ای بالغ بر چهار میلیارد و 500 میلیون ریال بخشی از تجهیزات آن خریداری و در حال نصب است که برای تجهیز کامل این مرکز به هزینه ای بالغ بر 10 میلیارد و 100 میلیون ریال نیاز است.

عادلی خاطرنشان کرد: در این مرکز که مقرر شده ظرف مدت 18 ماه احداث و تجهیز شود، هنرجویان می توانند در رشته های مکانیک صنایع، تراشکاری، فلزکاری، برق صنعتی و الکترونیک صنعتی به صورت تخصصی آموزش ببینند و بلافاصله در واحدهای صنعتی استان مشغول به کار شوند.

وی یادآور شد: این مرکز فنی حرفه ای با آلمان نیز تفاهم نامه علمی دارد و از تخصص روز این کشور نیز در زمینه آموزشی استفاده می کند.

کد مطلب 575172

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