تجهیز کامل مرکز فنی حرفه ای قزوین نیازمند افزایش اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محمدعلی عادلی شب گذشته در جریان بازدید نمایندگان رئیس جمهور و اصحاب رسانه از روند اجرایی پروژه های سفر ریاست جمهوری اظهار داشت: از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری به استان قزوین، ساختمان پنج مرکز فنی حرفه ای در شهرستان های این استان احداث شد و در حال تجهیز کارگاه ها و محوطه سازی بیرونی این مراکز هستیم.

وی افزود: مرکز فنی و حرفه ای شهرستان قزوین که عملیات احداث بنای آن از سال 81 آغاز شده بود و تا پایان سال 84 تنها 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشت با سفر رئیس جمهور و تخصیص اعتبار در سال 85 ساختمان آن تکمیل شد و تاکنون نیز با هزینه ای بالغ بر چهار میلیارد و 500 میلیون ریال بخشی از تجهیزات آن خریداری و در حال نصب است که برای تجهیز کامل این مرکز به هزینه ای بالغ بر 10 میلیارد و 100 میلیون ریال نیاز است.

عادلی خاطرنشان کرد: در این مرکز که مقرر شده ظرف مدت 18 ماه احداث و تجهیز شود، هنرجویان می توانند در رشته های مکانیک صنایع، تراشکاری، فلزکاری، برق صنعتی و الکترونیک صنعتی به صورت تخصصی آموزش ببینند و بلافاصله در واحدهای صنعتی استان مشغول به کار شوند.

وی یادآور شد: این مرکز فنی حرفه ای با آلمان نیز تفاهم نامه علمی دارد و از تخصص روز این کشور نیز در زمینه آموزشی استفاده می کند.