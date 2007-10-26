سیستم کوچک دولتی شیوه مناسبی برای انتقال عرضه به تقاضا نیست

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله محی الدین حائری شیرازی در خطبه های این هفته نماز جمعه شیراز افزود: هر زمان که کارها به دولت منحصر شد، مشکلات بیشتری به وجود آمد زیرا سیستم دولتی کوچک بوده و پاسخگوی همه نیازها نیست.

نماینده ولی فقیه در استان فارس انحصار دولت در بخش زمین را یکی از مشکلات ناشی از دولتی کردن امور عنوان و خاطرنشان کرد: برخی از افراد برای سرمایه گذاری بهترین راه را خرید و فروش زمین می دانند که این کار نیز عاملی برای تورم محسوب می شود اما دولت طی مدت اخیر با اجرای طرح ارائه زمین های 99 ساله از خرید و فرش زمین جهت سرمایه گذاری جلوگیری کرد و در پی آن مسکن به افراد نیازمند و واجد شرایط خواهد رسید.

آیت الله حائری در بخش دیگری از خطبه های این هفته نماز جمعه، اسلام را به دو نوع حداقلی و حداکثری تقسیم کرد و بیان داشت: بیشتر مشکلاتی که در بخش های مختلف به ویژه زمین و بهره های بانکی رخ می دهد ناشی از اجرای اسلام حداقلی است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت: در اسلام حداقلی، احکام مغایرتی با اسلامی ندارد اما در اسلام حداکثری احکام مطابق با اسلام بوده که در جامعه کنونی بیشتربه اسلام حداقلی توجه شده است.

وی با تاکید بر این که دولت نهم در کاهش نرخ بهره های بانکی سعی دارد مطابق با اصول اسلام حداکثری رفتار کند، عنوان کرد: امید است در این راه شاهد کاهش نرخ بهره ها و عرضه زمین به صورت مطلوب بین متقضیان نیازمند باشیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: عده ای برای کاستن برخی مشکلات قصد حذف سه صفر از پول را داشتند اما دولت با راه حلی جدید تر یعنی به صفر رساندن بهره بانکی، زمین مسکونی و زمینی کشاورزی و منابع طبیعی، جهت کاهش مشکلات قدم برداشته است.