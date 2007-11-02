ساختار برنامه "باز هم زندگی" تغییر کرد

حسن افشاری، مدیر گروه اجتماعی و اقتصاد شبکه چهار سیما درباره تولیدات جدید گروه اجتماعی و اقتصادی این شبکه به خبرنگار مهر گفت: "از چندی پیش گروه اجتماعی و اقتصاد شبکه چهار سیما ادغام شده است. در گروه اجتماعی و اقتصاد به نقد تخصصی در جهت پاسخگویی به نیازهای مخاطبان درباره مسائل نهادهای اجتماعی و اقتصادی و تبیین نظام اقتصاد اسلام می‌پردازیم. به همین دلیل علاوه بر برنامه‌هایی که روی آنتن است، چند برنامه جدید طراحی شده است."

وی در ادامه افزود: "برنامه "سرعت" از دو تا سه هفته آینده از شبکه چهار پخش می‌شود. این برنامه مراحل مونتاژ را سپری می‌کند و به بازنمایی فرآیند سرعت در ابعاد مختلف زندگی انسان می‌پردازد. شناسایی رابطه سرعت با زندگی انسان‌ها، بازشناسایی رفتارهای انسان در مقابله با سرعت، بهره‌گیری مناسب از سرعت‌های غیرهمگون و نامتعارف و... اهداف تولید این برنامه است."

افشاری با اشاره به اینکه پنج قسمت برنامه اقتصادی "تاریخ شفاهی اقتصاد ایران" تولید شده و باقی قسمت‌ها مراحل مونتاژ را سپری می‌کند، افزود: "این برنامه با هدف بازخوانی و نقد علمی برخی رویدادهای مهم اقتصاد ایران در سه دهه اخیر تولید شده و در آن مباحثی چون ملی شدن صنایع ایران، تشکیل هیئت هفت نفره واگذاری زمین، تصویب اولیه و نهایی قانون کار و ... مطرح می‌شود. در برنامه "تاریخ شفاهی افتصاد ایران" از تصاویر آرشیوی خیلی استفاده شده و فصل زمستان روی آنتن شبکه چهار می‌رود."

مدیر گروه اجتماعی و اقتصاد شبکه چهار خاطر نشان ساخت: "برنامه "همراه" هم در 52 قسمت 60 دقیقه‌ای آماده پخش از شبکه چهار است. این برنامه سعی دارد با ارائه راهکارهای حفظ و تامین سلامت روان، زمینه‌های لازم را در ایجاد روحیه مثبت‌اندیشی و امید به حل مشکلات و گرایش پیدا نکردن به بیماری‌ها و تنش‌های روانی فراهم ‌آورد. "بدون تعارف تا 1404" عنوان برنامه‌ای از شبکه چهار و آماده پخش است. رویکرد اصلی برنامه بررسی تحقق سند چشم‌انداز و توجه به وضع کنونی و عملکرد گذشته برای رفع موانع و مشکلات آینده است. قالب برنامه "بدون تعارف تا 1404" میزگرد است."

افشاری با اشاره به تولید برنامه‌ای با عنوان "تخت جمشید تا ونک" درباره پوشاک افزود: "این برنامه بر آن است با بازشناسی تاریخ پوشاک ایران از عصر مادها تا به امروز و معرفی پوشاک اقوام گوناگون ایرانی ریشه‌های تاریخی فرهنگ این مرز و بوم را معرفی کند."

وی درباره تولید سری جدید برنامه "باز هم زندگی" در شبکه چهار توضیح داد: "وقتی سری اول این برنامه به پایان رسید، علاقمند بودیم، ادامه پیدا کند و تغییراتی هم در تیم تولید "باز هم زندگی" دادیم. سری جدی را مهران رسان در کنار بیژن بیرنگ تهیه می‌کند. تغییراتی هم در ساختار و دکور برنامه خواهیم داشت."

مدیر گروه اجتماعی و اقتصاد شبکه چهار درباره در کنار هم قرار دادن زوج مهران رسام و بیژن بیرنگ در برنامه "باز هم زندگی" گفت: "این دو نفر زوج خوبی هستند و کار به لحاظ زمانی و محتوایی سریعتر انجام خواهد شد. نظر مدیر شبکه هم بر این است تا سری جدید برنامه با سرعت بیشتر تولید شود. تحقیقات میدانی برنامه هم انجام شده و مرحله پیش تولید را سپری می‌کند. هدف برنامه "باز هم زندگی" آموزش مهارت‌های زندگی به افراد است تا بتوانند استعدادهای خود را کشف کنند."

افشاری درباره اینکه در سری قبلی این برنامه حضور بعضی از مهمان‌ها به نظر سفارشی می‌آمد و گفتگوها عمق نداشت، گفت: "اتفاقاً گروهی اشاره کرده بودند این برنامه در حد شبکه چهار نیست یا برخی گفتگوها چالشی نیست، اما طبق نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما، این برنامه همخوان با اهداف و اولویت‌های شبکه چهار معرفی شد. هویت شبکه چهار اقتصا می‌کند مسائل در برنامه‌ها قالب‌های کلیشه‌ای نداشته باشد. در سری جدید برنامه "باز هم زندگی" سعی می‌کنیم در انتخاب مهمانان برنامه دقت بیشتری شود."

وی درباره تولید سری جدید برنامه "گردش" که صنعت گردشگری را معرفی می‌کند، گفت: "سری جدید این برنامه را 39 قسمت اضافه کردیم و بعد از تمام شدن سری اول، بدون توقف روی آنتن رفت. تولید و پخش همزمان است. گردشگری، صنعتی پولساز در تمام دنیاست. ایران به لحاظ داشتن جاذبه های توریستی در میان 10 کشور اول دنیا قرار دارد. ایتالیا و اسپانیا سالانه 30 میلیارد دلار از این صنعت جذب سرمایه می‌کنند. ما نیز قصد داریم این صنعت را بیشتر معرفی کنیم."