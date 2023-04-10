به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت محتویات خودرو در شهرستان خرم آباد، پیگیری موضوع برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان احتمالی در دستور کار مأموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام کارهای اطلاعاتی، باند سه نفره سارقان حرفه‌ای قطعات و محتویات خودرو را در شهرستان خرم آباد شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی لرستان، تصریح کرد: مأموران با هماهنگی قضائی متهمان را در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر و با بررسی شیوه و شگرد سرقت‌ها در نهایت در مواجهه با ادله پلیس و بازسازی صحنه‌های سرقت، به ۲۱ فقره سرقت قطعات و لوازم داخل خودرو اعتراف کردند.

سردار الهی، عنوان کرد: متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شدند.

وی، ضمن هشدار به سارقان که پلیس با اشراف اطلاعاتی و با قاطعیت با آنها برخورد قانونی خواهد کرد، به شهروندان توصیه کرد خودروی خود را به لوازم ایمنی و سایر وسایل تأخیری و بازدارنده تجهیز نمائید و هرگونه مو ا رد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.