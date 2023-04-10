راهپیمایی روز جهانی قدس پیروزی تاریخی برای جبهه حق است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اسلام سید محمد سادات عصر دوشنبه در اولین جلسه شورای اداری شهرستان سنندج که در سالن اجتماعات آموزش و پرورش برگزار شد، اظهار داشت: قریب به یک قرن است که مسلمانان درگیر یک شرارت به نام رژیم صهیونیستی هستند که به دنبال به یغما بردن میراث مادی و معنوی جهان اسلام است.

وی افزود: جمعه آخر ماه مبارک رمضان روزی تاریخی و سرنوشت سازی برای جبهه حق است.

حجت‌الاسلام سادات خاطرنشان کرد: با توجه به انسجام و همدلی که بین کشورهای اسلامی به وجود آمده امسال راهپیمایی روز قدس دارای ویژگی خاصی است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان بیان کرد: برگزاری هر چه باشکوه‌تر راهپیمایی روز قدس وظیفه همه مسئولان است.

حجت‌الاسلام سادات اظهار داشت: امیدواریم جمعه آخر ماه مبارک رمضان در سال جاری حماسه‌ای دیگر خلق شود.

وی عنوان کرد: تریبون آزاد، ایستگاه‌های تبلیغاتی، نمایشگاه و بسیاری از برنامه‌های متنوع دیگر در روز راهپیمایی قدس برگزار می‌شود و امیدواریم در این ایام مسئولان نسبت به این روز اهتمام بیشتری داشته باشند.