۲.۱ میلیون تن کالا از آذربایجان غربی به خارج کشور صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، خالد جنگجو عصر دوشنبه در جلسه توسعه صادرات غیرنفتی آذربایجان غربی اظهار کرد: پارسال ۲ میلیون و ۱۱۹ هزار تن کالا از گمرکات استان به کشورهای مختلف صادر شد که ۳۳ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۰ بود.

وی ادامه داد: ارزش این میزان کالای صادراتی از آذربایجان غربی ۸۶۴ میلیون دلار بود که در این خصوص هم رشد بیش از ۱۰ درصدی را نسبت به سال ماقبل شاهد هستیم.

جنگجو در خصوص واردات از مبادی آذربایجان غربی طی سال گذشته یادآور شد: در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۶۱۸ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۵۷ میلیون دلار از مبادی این استان وارد کشور شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی نیز در این جلسه گفت: نهادهای مسوول و دخیل در امر صادرات استان باید برای رفع موانع این بخش برنامه عملیاتی داشته باشند تا هر چه بیشتر شاهد افزایش صادرات باشیم.

جواد کرمی افزود: راهبردها در این مسیر مشخص است و باید برای اجرایی شدن آنها، برنامه عملیاتی مدون و قابل انجام توسط نهادها ارائه شود.

وی اظهار کرد: یکی از مهمترین ظرفیت‌های استان، مراودات تجاری با کشورهای مختلف از طریق مرزهای طولانی و چند صد کیلومتری است که باید برای شکوفا شدن این ظرفیت از همه توان بخش دولتی و خصوصی استفاده کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی ادامه داد: موانعی بر سر راه صادرات وجود دارد که با برنامه مدون و یکپارچه و همچنین با تلاش همه جانبه می‌توان این موانع را به سرعت رفع کرد.

کرمی اضافه کرد: یکی از ظرفیت‌های دیگر آذربایجان‌غربی تولید سیب به میزان قابل توجه است که با توجه به ظرفیت تجارت بین الملل، بخش زیادی از این سیب تولیدی را می‌توان صادر کرد که در این خصوص تمهیدات ویژه‌ای باید از سوی نهادهای مسوول از جمله جهاد کشاورزی برنامه ریزی شود.

وی یادآور شد: به طور مثال وجود کامیون‌های یخچال دار برای توسعه صادرات سیب و انتقال محصولات غذایی بسیار موثر است که این مشکل و کمبود در استان باید یک بار برای همیشه بررسی و رفع شود.