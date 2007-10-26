  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۴ آبان ۱۳۸۶، ۱۴:۵۷

امام جمعه یاسوج:

اجلاس تهران نشان داد ایران در دنیا منزوی نیست

یاسوج - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام سید علی اصغر حسینی گفت: اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در تهران، نشان داد که ایران در جهان منزوی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، امام جمعه یاسوج در خطبه ‌های این هفته نماز جمعه یاسوج افزود: برگزاری این اجلاس دستاوردهای سیاسی و اقتصادی مهمی برای ایران دربرداشت.

وی اظهار داشت: آمریکا و فرانسه تلاش زیادی کردند که رئیس جمهور روسیه در این اجلاس حضور پیدا نکند اما موفق به این کار نشدند و این امر نشانگر منزوی شدن آمریکاست.

حسینی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور روسیه در بازگشت از ایران به صراحت اعلام کرد که به تعهدات خود درباره ادامه همکاری هسته ای با ایران ادامه می دهد.

وی همچنین با گرامیداشت سالروز شهادت "حسین فهمیده" بیان داشت: آنچه باعث شده رزمندگانی همچون شهید فهمیده دست به چنین کارهای بزرگی بزنند، اخلاص و ایمان آنها بود.

خطیب جمعه یاسوج بیان داشت: امروز رسالت دانش آموزان بسیجی کشور تلاش و مجاهدت علمی بوده و یکی از راه های مقابله با نظام سلطه جهانی استفاده از علم و پیشرفت در عرصه ‌های مختلف علمی است.

حجت الاسلام حسینی از دانش ‌آموزان خواست با پیروی از فرهنگ بسیجی یاد و خاطره شهید فهمیده را زنده نگهدارند.

کد مطلب 575208

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه