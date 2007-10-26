اجلاس تهران نشان داد ایران در دنیا منزوی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، امام جمعه یاسوج در خطبه ‌های این هفته نماز جمعه یاسوج افزود: برگزاری این اجلاس دستاوردهای سیاسی و اقتصادی مهمی برای ایران دربرداشت.

وی اظهار داشت: آمریکا و فرانسه تلاش زیادی کردند که رئیس جمهور روسیه در این اجلاس حضور پیدا نکند اما موفق به این کار نشدند و این امر نشانگر منزوی شدن آمریکاست .

حسینی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور روسیه در بازگشت از ایران به صراحت اعلام کرد که به تعهدات خود درباره ادامه همکاری هسته ای با ایران ادامه می دهد.

وی همچنین با گرامیداشت سالروز شهادت "حسین فهمیده" بیان داشت: آنچه باعث شده رزمندگانی همچون شهید فهمیده دست به چنین کارهای بزرگی بزنند، اخلاص و ایمان آنها بود .

خطیب جمعه یاسوج بیان داشت: امروز رسالت دانش آموزان بسیجی کشور تلاش و مجاهدت علمی بوده و یکی از راه های مقابله با نظام سلطه جهانی استفاده از علم و پیشرفت در عرصه ‌های مختلف علمی است.