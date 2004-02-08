وقايع روز هاي سرنوشت ساز انقلاب اسلامي به روايت رسانه ها (10)

* امام خميني ، زعيم بزرگ انقلاب اسلامي در ديدار جمعي از پرسنل فداكار و متهور نيروي هوايي ارتش با ايراد بياناتي تاريخي آنان را به تلاش در راه استقرار حكومت اسلامي فراخواندند. امام خميني در بخشي از بياناتشان در جمع پرسنل نيروي هواي كه براي ابراز وفاداري به انقلاب و اظهاربيزاري از ارتش شاهي به خدمتشان رسيده بودند، فرمودند : ما اميدواريم كه باهم با پيوستگي به هم بتوانيم اين طاغوت ها را تا آخر از بين ببريم و به جاي او يك حكومت عدل اسلامي كه مملكت ما براي خودمان باشد و همه چيز ما به دست خود مان باشد . ما مي خواهيم كه سرنوشت ما را خودمان تعيين كنيم نه سفارت آمريكا و سفارت شوروي . ما مي خواهيم كه مملكت خودمان راخودمان تعمير كنيم نه يهودي ها و اسراييل . مامي خواهيم مملكتمان را آزادكنيم ، اختناق در مملكت ما نباشد . ما مي خواهيم ارتش ما آزاد باشد ، اسراييل در آن تصرف نكند ، آمريكا در آن تصرف نكند . درود بر شما كه قد رنعمت خدا را دانستيد و به دامن قرآن پيوستيد . درود به شما كه ترك كرديد حكومت طاغوت را و به حكومت الله پيوستيد . ..

ايشان همچنين در جمع اعضاي انجمن هاي اسلامي پزشكان و مهندسين و معلمين به جرائم پنجاه ساله خاندان پهلوي اشاره كردند و محسنات نهضت اسلامي را برشمردند . امام راحل همچنين در جمع معلمان تصريح كردند : اگر نهضت ، نهضت الهي باشد اين پيروزي در آن هست ، چه به حسب ظاهر ما شكست بخوريم باز پيروزيم اگر شكست نخوريم هم پيروزيم براي اين كه ما براي خدا كار كرديم . وقتي براي خدا شد ، اين پيروزي است خودش و اگر قيامي كه بكنند قيلم شيطاني باشد روي هواهاي نفس باشد ، روي هواهاي شيطاني باشد اين شكست است چه به حسب ظاهر پيروز بشود يا نشود .امام خميني همچنين در جمع افسران نيروي هوايي و همافران اصفهان از نظاميان پيوسته به ملت قدرداني كردند . ايشان همچنين در جمع قشر هاي مختلف مردم ، اجتماع عظيم مردمي در پشتيباني از دولت موقت را اتمام حجت به واپسين دولت شاه توصيف كردند . امام خميني در جمع بازرگانان و اهالي بازار تهران هم سلسله پهلوي را دست نشانده بيگانگان دانستند و رمز پيروزي را وحدت كلمه بر شمردند .*امروز ميليونها نفر در سراسر كشور باتجمع و راهپيمايي هاي گسترده به دولت موقت انقلاب به نخست وزيري مهندس مهدي بازرگان منتخب امام خميني راي موافق دادند . با اعلام راهپمايي و تظاهرات ، از نخستين ساعات بامداد امروزدر تهران و شهرستانها طرفداران حضرت آيت الله العظمي خميني براي تاييد حكومت انقلابي و نخست وزيري مهندس مهدي بازرگان درراهپيمايي شركت جستند و با شعارهاي گوناگون يكبار ديگر راه امام را تاييد كردند . برخي خبرگزاري ها اعلام كردند تنها در تهران متجاوز از دو ميليون نفر در اين راهپميايي شركت داشتند .غير از طبقات مردم ، روحانيان ، اصناف ، احزاب سياسي و همافران در اين رفراندوم مردمي شركت داشتند .

* در راهپيمايي امروزبراي تاييد نخست وزيري دولت موقت راهپيمايان قطعنامه اي صادر كردند . در اين قطعنامه آمده است : اكنون كه مبارزات قهرمانانه ملت مسلمان ايران به مرحله حساس تري رسيده و رهبر عاليقدر انقلاب يكي از چهره هاي محبوب اسلامي و ملي را به رياست دولت موقت برگزيده است در اين اجتماع عظيم و پرشكوه خواسته هاي خود را ضمن اين قطعنامه اعلام مي كنيم .1- ما فرار شاه ، بازگشت رهبر عاليقدر انقلاب امام خميني به وطن و اعلام دولت موقت را گامهاي نخستين در راه پيروزي انقلاب ملت ايران مي دانيم ولي در عين حال معتقديم كه ملت ما بايد تا رسيدن به پيروزي نهايي كه محو كامل نظام استبدادي و استقرار جمهوري اسلامي است مبارزه خود را با همبستگي و شكيبايي كامل ادامه دهد .2- ما تصميم رهبر انقلاب را در مورد انتخاب جناب آقاي مهندس مهدي بازرگان براي رياست دولت موقت صميمانه تاييد مي كنيم .3- ما از همه نيروهاي انتظامي، ارتش ، ژاندارمري و شهر باني مي خواهيم كه هر چه زود تر مراتب اطاعت خود را از مهندس بازرگان و دولت او كه مورد تاييد ملت است اعلام كنند .4- ما از همه كاركنان نخست وزيري، وزارتخانه ها و موسسات ديگر دولتي كه قبلا نيز همبستگي خود را با ملت و جنبش انقلابي او اثبات كرده اند مي خواهيم كه تنها از حكومت جديد كه مورد تاييد ملت است اطاعت كنند و نشان دهند كه دولت غير قانوني را به هيچ وجه به رسميت نمي شناسند .5-ما به رييس و اعضاي ديگر دولت غير قانوني اخطار مي كنيم كه بيش از اين رو در روي ملت نايستد و بر كناري خود را هر چه زودتر اعلام كنند .6- ما از كساني كه با انتخابات فرمايشي به عنوان نماينده شورا و سنا به مجلسين رفته اند مي خواهيم كه هرچه زود تر كناره گيري خود را از سمت غير قانوني اعلام كنند و خانه ملت را ترك گويند .7- ما به همه دولت هاي جهان اعلام مي كنيم كه از اين تاريخ تنها قرار دادها و موافقت نامه هايي در نظر ملت ايران اعتبار قانوني دارد كه به تصويب دولت موقت رسيده باشد .* شاه در دادگستري محاكمه مي شود .* كنفرانس مطبوعاتي در مقر امام خميني : ليبي دولت بازرگان را به رسميت شناخت .* هفت وزارتخانه به اشغال كارمندان طرفدار بازرگان در آمد .* راديو لندن : آغاز مذاكرات بازرگان و ارتش . قره باغي ارتش را از دخالت در سياست بر حذر داشت .* گاردين : بازرگان از خطر نيرو هاي مسلح و وجود دو دولت آگاه است .* مذاكرات مهمي بين بازرگان ، بختيار و ارتش انجام گرفت . اطرافيان بازرگان اظهار عقيده كردند؛ فرماندهان نيروهاي سه گانه به ويژه رييس ستاد بزرگ ارتشتاران اينك به اين نتيجه رسيده اند كه مصلحت مملكت و مصالح ارتش كه جزيي از مصالح مملكت است ايجاب مي كند كه ارتش در مبارزه قدرت ميان دولتهاي بازرگان و بختيار نقش بي طرفي اتخاذ كند .* بختيار گفت : در مقابل رضا شاه و شاه ايستادگي كرده ام و در مقابل آيت الله خميني مقاومت خواهم كرد .وي افزود : كشور واحدي چون ايران دو دولت را نمي پذيرد و دولتي را كه گويا مهندس بازرگان در صدد تشكيل آن است به رسميت نمي شناسد .او در پايان افزود : من و بازرگان مي توانيم با هم توافق كنيم .* كاركنان يازده وزارتخانه اعلام كردند كه فقط از مهندس بازرگان اطاعت خواهند كرد .* دكتر علي اميني و مهندس جعفر شريف امامي به فاصله يك روز در اين هفته تهران را ترك و به سوي اروپا پرواز كردند .طبق اطلاعات موثق مهندس جعفر شريف امامي نخست وزير اسبق قبل از ورود امام خميني از كشور خارج شد ه است .* منجيل به آتش و خو ن كشيده شد .* وزارت امور خارجه آمريكا فاش ساخت به جاي اردشير زاهدي شخصي گمارده خواهد شد كه زاهدي در زمان تصدي سفارت ايران در آمريكا بارها كوشيد او را از جمع كارمندان سفارت براند . اين فرد اسد همايون خواهد بود .* ارتشبد قره باغي در مراسم فارغ التحصيلان دانشگاه پدافند گفت : ارتش نبايد در سياست دخالت كند . وي افزود ارتش از دولت قانوني حمايت خواهد كرد و بين فرماندهان ارتش نيز اختلافي نيست و ارتش يكپارچه و هماهنگ است .* شاپور بختيار در مصاحبه با روزنامه لوموند گفت : هريك از اعضاي دولت موقت آيت الله خميني كه بكوشد وارد وزارتخانه ها شود به دستور وي بازداشت خواهد شد .* حزب كمونيست ايران از مهدي بازرگان رييس دولت موقت آيت الله خميني خواسته است موقعيت كمونيست ها را در جمهوري اسلامي مشخص نمايد .* كودتا عليه بختيارو بازرگان تكذيب شد .* شاپور بختيار در مصاحبه مطبوعاتي خود موضع دولت(غيرقانوني ) را با توجه به تظاهرات خياباني انبوه و مداوم مخالفان ، اعتصاب ها و كمبود هاي ناشي از اعتصاب هزاران كارمند دولتي و كنترل عملي بعضي شهر ها به دست مخالفان روشن ساخت . بختيار ضمن تاكيد بر باقي ماندن در پست نخست وزيري فاش كرد كه با مهدي بازرگان نخست وزير دولت موقت تماس هايي گرفته است . او گفت : بازرگان مردي وفادار است و ما در بسياري مسايل مي توانيم به توافق برسيم براي مذاكره با او هيچ پيش شرطي قائل نيستم .* كارشناسان ، متخصصان و دست اندر كاران انتخابات در وزارت كشور اعلام كرده اند كه كميته انتخاباتي انقلاب را تشكيل داده اند و مقدمات برگزاري رفراندوم و هرگونه انتخابات ملي را كه مورد نظر رهبر انقلاب و دولت موقت بازرگان مي باشد فراهم مي كنند .* راديو لندن : فقهاي اسلامي اكنون آخرين مراحل تدوين پيش نويس قانون اساسي جديد كشور را مي گذرانند . اگر چه طي آن در ايران يك جمهوري بر اساس قوانين اسلامي اعلام خواهد شد ولي بسياربا ساير دول اسلامي كه در منطقه يافت مي شوند تفاوت خواهد داشت .* معمر قذافي در پيامي به امام خميني ضمن به رسميت شناختن دولت انقلابي ايران نوشت : انقلاب اسلامي مانند انقلاب ايران كه به اتكاء نيروي ملت بوده هدف هاي ريشه دار و عالي خود را به دست نمي آورد جز با اعلان جمهوري اسلامي كه قرآن ، قانون اساسي اش باشد و اين انقلاب اسلامي مي تواند سرمشقي براي همه ملت هاي اسلامي باشد و روح انقلابي اسلام را نشان دهد .

* آلفونسو پاپكو دوره لو تبعه آمريكايي كه چندي پيش با شليك گلوله يك راننده اصفهاني را مضروب كرده و توسط مردم دستگير شده بود پس از پرداخت 15 هزار تومان ديه شرعي ، چهار هزار تومان حقوق يك ماه راننده اصفهاني در مدت معالجه و سه هزار تومان مخارج بيمارستان او پس از كسب رضايت آزاد شد . هم اكنون كساني كه به اتهاماتي نظير سرقت در اصفهان دستگير مي شوند در منزل آيت الله خادمي محاكمه شرعي مي شوند .* وزارت امور خارجه ايران به مصر اطلاع داد كه به دليل انعقاد قرار داد كمپ ديويد ميان مصر و اسراييل كليه كمك هايي كه به وسيله ايران به اين كشور مي شد از اين پس قطع خواهد شد.* دنگ شيائو پينگ پس از بازگشت از آمريكا در توكيو اعلام كرد سياست آمريكا در قبال مسايل ايران سبب شده تا شوروي نفوذ خود را گسترش دهد .