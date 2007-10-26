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۴ آبان ۱۳۸۶، ۱۵:۱۹

مترجم ارمنی دیوان حافظ :

آرای مولوی و عرفان مسیحی نقاط اشتراک فراوانی دارد

دکتر آزاد ماتیان گفت: مراحل عرفانی و پیمودن راه کمال خواهی چنان که در آثار مولانا دیده می‌شود، در غزل سروده‌های دینی ارمنی نیز که نقش مهمی در ادب ارمنی دارند فراوان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری کنگره بزرگداشت هشتصدمین سال تولد مولانا، دکتر آزاد ماتیان - نویسنده، مترجم و پژوهشگر ادبیات ارمنی - با بیان این مطلب گفت: نقطه اوج غزل سروده‌های دینی ارمنی، اثر عرفانی "گریگور نارکاتسی" با نام "فغان نامه نارک" است.

وی افزود: در این اثر مضامین مشترک فراوانی با آثار سترگ مولانا به چشم می‌خورد، چرا که مساله هر دو این عارفان بزرگ یکی است. نگاه عاشقانه و جمال پرستانه به آفریدگار جهان، مساله بازگشت به اصل، درد غربت و اشتیاق وصال، مساله کثرت و وحدت، توکل به رأفت خداوندی در مقابل عدالتش و کاوش در ژرف‌ترین زوایای روحی انسانی در این دو اثر از جمله مشترکات آنهاست.

مترجم ارمنی دیوان حافظ اضافه کرد: به طور کلی باید گفت که روح مسیحایی هم در مثنوی و هم در سایر آثار عرفانی فارسی وجود دارد. در نی‌نامه مولوی مساله دوری از اصل و اشتیاق به بازگشت همان ریشه‌ای است که در فغان‌نامه ناراکاتسی که به شیوه نثر مسجع سبک دعاهای خواجه عبدالله انصاری انسجام یافته است مشهود است.

کد مطلب 575227

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