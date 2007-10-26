آرای مولوی و عرفان مسیحی نقاط اشتراک فراوانی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری کنگره بزرگداشت هشتصدمین سال تولد مولانا، دکتر آزاد ماتیان - نویسنده، مترجم و پژوهشگر ادبیات ارمنی - با بیان این مطلب گفت: نقطه اوج غزل سروده‌های دینی ارمنی، اثر عرفانی "گریگور نارکاتسی" با نام "فغان نامه نارک" است.

وی افزود: در این اثر مضامین مشترک فراوانی با آثار سترگ مولانا به چشم می‌خورد، چرا که مساله هر دو این عارفان بزرگ یکی است. نگاه عاشقانه و جمال پرستانه به آفریدگار جهان، مساله بازگشت به اصل، درد غربت و اشتیاق وصال، مساله کثرت و وحدت، توکل به رأفت خداوندی در مقابل عدالتش و کاوش در ژرف‌ترین زوایای روحی انسانی در این دو اثر از جمله مشترکات آنهاست.

مترجم ارمنی دیوان حافظ اضافه کرد: به طور کلی باید گفت که روح مسیحایی هم در مثنوی و هم در سایر آثار عرفانی فارسی وجود دارد. در نی‌نامه مولوی مساله دوری از اصل و اشتیاق به بازگشت همان ریشه‌ای است که در فغان‌نامه ناراکاتسی که به شیوه نثر مسجع سبک دعاهای خواجه عبدالله انصاری انسجام یافته است مشهود است.