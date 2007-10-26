بوش در مورد ایران یاوه گویی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، "گرهارد شرودر" امروز در یک سخنرانی در مقر حزب سوسیال دموکراتیک آلمان ضمن تقدیر از "فرانک والتراشتاین مایر"، وزیر امورخارجه کنونی به خاطر تلاشهایش برای حل و فصل صلح آمیز مسئله هسته ای ایران، به سخنان هفته گذشته رئیس جمهوری آمریکا اشاره کرد و گفت : اشتاین مایر سعی در مشارکت دادن همه طرفها دارد تا اطمینان حاصل شود که جنگ جهانی سومی که درباره آن یک بار دیگر یاوه گویی های بی پروایی مطرح شده است، رخ نخواهد داد.

جرج بوش هفته گذشته هشدار داده بود اگر دنیا خواستار جنگ جهانی سوم نیست باید مانع از دستیابی ایران به فناوری هسته ای شود اما بعداً سخنگوی کاخ سفید این اظهارات را صرفاً نوعی لفاظی توصیف کرد.

شرودر 63 ساله هم اکنون منصبی سیاسی در اختیار ندارد اما همچنان از شخصیت های متنفذ در حزب سوسیال دموکرات آلمان محسوب می شود. وی در سال 2002 از مخالفان اشغال عراق به رهبری آمریکا بود. حزب سوسیال دموکرات اکنون از شرکای دولت ائتلافی "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان است.



با وجود مخالفت گسترده جامعه بین المللی و مقامهای اسبق آمریکایی از جمله جیمی کارتر و نامزدهای دموکرات با هرگونه ماجراجویی نظامی علیه ایران وزیر دفاع آمریکا برنامه ریزی نظامی کشورش برای حمله به ایران را یک امر معمولی خواند.



اظهارات جنگ طلبانه برخی مقامهای آمریکایی، در حالی بیان می شود که جامعه بین المللی با هشدار درباره عواقب خطرناک هرگونه ماجراجویی نظامی علیه ایران به سبب برنامه هسته ای صلح آمیز آن بر ضرورت انجام گفتگو برای پایان دادن به تنش به وجود آمده درباره این برنامه تاکید کرده اند.

نامزدهای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا در واکنش به تحرکات خصمانه جدید دولت بوش علیه جمهوری اسلامی ایران به سبب برنامه هسته ای صلح آمیز آن از پیامدهای چنین اقداماتی ابراز نگرانی کردند.

جیمی کارتر رئیس جمهوری اسبق آمریکا شب گذشته پس از دیدار با دبیرکل سازمان ملل متحد با تاکید بر ضرورت انجام مذاکره با ایران به دولت بوش هشدار داد که اقدام نظامی احتمالی علیه ایران یک اشتباه فاحش خواهد بود.

