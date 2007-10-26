ابومازن با اولمرت دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، میری ایسن سخنگوی ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم اسرائیل به خبرنگاران گفت : اولمرت و ابومازن درباره تلاش برای دستیابی به یک بیانیه (مشترک) با ارزش در سریعترین زمان ممکن توافق کردند.

وی افزود: دوطرف همچنین بر پایبندی به اجرای مراحل طرح نقشه راه به عنوان یک بخش لاینفک از بیانیه مشترک درحال تدوین تاکید کردند.

تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی طرح صلح موسوم به نقشه راه را در سال 2003 میلادی تایید کردند که بر برپایی تدریجی کشور فلسطینی در کنار این رژیم تاکید دارد اما جنبه اجرایی به خود نگرفت.



در همین حال، صائب عریقات مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان در کنفرانس مطبوعاتی در شهر رام الله در کرانه باختری گفت: ابومازن و اولمرت پایبند به اجرای فوری و دوجانبه تعهدات خود در مرحله اول طرح نقشه راه شدند.

برپایه این گزارش، مرحله اول طرح نقشه راه بر توقف خشونت ها از طرف فلسطینی ها در مقابل توقف شهرک سازی رژیم صهیونیستی تاکید دارد.

برپایه این گزارش، کمیته چهارجانبه روند صلح خاورمیانه شامل روسیه، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا طرح نقشه راه را در تابستان سال 2003 میلادی همسو با دیدگاه بوش مبنی بر تشکیل دو دولت آغاز کردند اما صرفا جوهری بر روی کاغذ ماند.

عریقات گفت: اولمرت و ابومازن بر ادامه مذاکرات هیئت های دوطرف برای تدوین سند مشترک توافق کردند و ابومازن تصمیم اسرائیل برای تشدید محاصره نوار غزه را رد کرد.



وی افزود: ابومازن به اولمرت گفت که یک و نیم میلیون فلسطینی به اندازه کافی سختی و مشقت متحمل شده اند و اسرائیل نمی تواند از نیازهای انسانی آنها به عنوان اهرم فشاری استفاده کند.

این دیدار درحالی برگزار شد که ارتش رژیم صهیونیستی طی 24 ساعت گذشته تا کنون با حمله به مناطق فلسطینی، چند غیر نظامی فلسطینی را به شهادت رساند و ایهود اولمرت نخست وزیراین رژیم نیز روز گذشته بر مخالفت تل آویو با هرگونه تقسیم بیت المقدس اشغالی تاکید کرد.