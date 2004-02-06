مسابقات دو وميداني داخل سالن آسيا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار" مهر"مراسم افتتاحيه اين مسابقات صبح امروزدرسالن بازسازي شده آفتاب انقلاب برگزار شد. دراين مراسم مهندس مهرعليزاده، علي كفاشيان ، نيكلاس دبيركل فدراسيون دووميداني آسيا، رمضانزاده سخنگوي هيات دولت وجمعي از پيشكسوتان اين رشته حضور داشتند.

اين مسابقات در7 رشته با حضور 264 ورزشكار از25 كشور آسيايي بمدت سه روزادامه خواهد داشت وصبحها مسابقات دربخش بانوان وبعد از ظهرها رقابتها دربخش آقايان برگزارمي شود.

درروز اول مسابقات كه درحضور بيش از 2 هزار تماشاگر برگزارشد، دربخش آقايان، دودونده كشورمان به نام هاي احسان مهاجر شجاعي و مرادي در 800 متر به فينال اين رشته راه يافتند وفردا براي كسب مدال طلا بايد با دونده قدرتمند بحريني رقابت كنند.