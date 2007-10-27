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۵ آبان ۱۳۸۶، ۹:۱۹

25 هزار دستگاه خودرو در زاگرس خودرو لرستان تولید می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت صنایع زاگرس خودرو گفت: با بهره برداری از فاز دوم کارخانه زاگرس خودرو تا پایان امسال 25 هزار دستگاه انواع خودرو در این کارخانه تولید می شود.

سیروس غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در بروجرد اظهار داشت: فاز دوم کارخانه زاگرس خودرو شامل دو قسمت خط جوش و خط رنگ آمیزی است.

وی تصریح کرد: خط جوش با چهار هزار متر مربع زیربنا برای سه مدل خودرو طراحی شده که یک مدل آن به بهره برداری رسیده و مدل های دیگر نیز تا ماه آینده به بهره برداری می رسد.

غلامی اضافه کرد: تولید انبوه کارخانه زاگرس خودرو در فاز دوم با پراید و انواع پروتون خواهد بود.

مدیر عامل شرکت صنایع زاگرس خودرو عنوان کرد: تا کنون در فاز دوم کارخانه 92 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است .

وی ادامه داد: سرمایه ثابت فاز دوم را به مبلغ هفت میلیارد تومان به صورت تسهیلات از بانک صنعت و معدن و سرمایه در گردش را از سایر بانک ها تامین کرده ایم.

دکتر سیروس ابراهیمی در ادامه با اشاره به اینکه در حال مذاکره با شرکت های دیگر برای عقد قرارداد هستیم، اذعان داشت: زاگرس خودرو در حال رایزنی با شرکت پروتون مالزی برای ساخت یک خودروی کوچک است.

وی پیش بینی کرد: در آینده ای نزدیک کارخانه زاگرس خودرو بروجرد به سمت تولید تا 50 هزار دستگاه خودرو در سال خواهد رفت.

غلامی با اشاره به اینکه زاگرس خودرو به دنبال این است که خود را در خاورمیانه به عنوان پایه و مرکز صادرات پروتون مطرح کند ابراز امیدواری کرد: در آینده ای نزدیک به کشورهایی نظیر عراق ، افغانستان، سوریه، مصر و الجزایر صادرات پروتون داشته باشیم.

کد مطلب 575345

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