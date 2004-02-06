اظهارات و ادعاهاي مبهم آمريكا و آژانس‌ بين‌ المللي‌ انرژي‌ اتمي

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از ‌شماره امروز روزنامه‌ ‌‌"ديلي‌ تلگراف‌" ، بر اساس ادعاي اين مقام آمريكايي ، با وجود تعهد ايران‌ درهمكاري‌ با آژانس‌ بين‌ المللي‌ انرژي‌ اتمي‌ ، هنوزبسياري‌ از اسرار فعاليتهاي‌ هسته‌اي‌ جمهوري اسلامي پنهان‌ مانده‌ است‌.

مقام‌ دولتي‌ ياد شده‌ گفته‌ است‌ ايران‌ درحال‌ ساخت‌ يك‌ مركز غني‌ سازي‌ اورانيوم‌ است‌ كه‌ بسيار پيشرفته‌ تر از مركز نطنز است‌ و آژانس‌ بين‌ المللي‌ انرژي‌ اتمي‌ هم از آن اطلاعي‌ ندارد.

‌ديلي‌ تلگراف‌ همچنين به نقل از يك منبع ديگر افزود : ‌ شبكه‌ عبدالقديرخان‌ دانشمند هسته‌اي‌ پاكستان‌ ، تجهيزات‌ بسياري‌ را به‌ ايران‌ فروخته‌ كه‌ ايران‌ فقط بخشي‌ از آنها را اعلام‌ كرده‌ است.

‌به‌ ادعاي‌ اين روزنامه ، تهران‌ اگر چه‌ به‌ طور موقت‌ غني‌ سازي‌ اورانيوم‌ را در نطنز به‌ حال‌ تعليق‌ درآورده‌ اما همچنان‌ درپي‌ خريد و نصب‌ تجهيزات‌ و آزمايش‌ آنهاست.

گزارش ديگري حاكي است ، سخنگوي‌ آژانس‌ بين‌ المللي‌ انرژي‌ اتمي ، مطالب‌ افشا شده‌ در خلال‌ چند هفته‌ گذشته‌ را نشان‌ دهنده اين مساله دانست كه شبكه‌اي‌ گسترده‌ در زمينه‌ اشاعه‌ فناوري‌ هسته‌اي‌ فعاليت‌ داشته‌ اند و آژانس‌ از اين‌ بابت‌ بسيار نگران‌ است‌.

مليسا فلمينگ‌ ديروز به بي بي سي گفت‌ : دكتر عبدالقديرخان‌ رئيس‌ اين‌ شبكه‌ بوده‌ است‌ اما دست‌ كم‌ در پنج‌ كشور همكاراني‌ داشته‌ است‌.

وي‌ افزود : ‌ در اين‌ پنج‌ كشور تجهيزات‌ و ابزارهاي‌ مرتبط با فناوري‌ هسته‌ اي‌ توليد و اين‌ كشورها از اين‌ فناوري‌ بهره‌ مند شده‌ اند‌.

فلمينگ‌ ادعا كرد: آژانس‌ اطلاعات‌ مربوط به‌ اين‌ شبكه‌ زيرزميني‌ را به‌ هنگام‌ كار در ايران‌ دريافت‌ كرد‌ ؛ چون‌ ازايراني‌ ها پرسيده شد‌ كه‌ تجهيزات‌ و مواد را از كجا تامين‌ كرده‌ اند و در نهايت با آغاز همكاري‌ دولت‌ ليبي‌ با آژانس‌ ، ما اطلاعات‌ بيشتري‌ در اين‌ باره‌ بدست‌ آورديم.

‌سخنگوي‌ آژانس‌ بين‌ المللي‌ انرژي‌ اتمي در ادامه ‌گفت‌ : اطلاعات‌ فراواني‌ درباره‌ اين‌ شبكه‌ بدست‌ آورده‌ ايم‌ اما هنوز هم‌ مسائلي‌ وجود دارد كه‌ بايد مشخص‌ شود و ما بايد مطمئن‌ شويم‌ كه‌ آيا كشورهاي‌ ديگري‌ نيز ازشبكه‌ قاچاق‌ دانش‌ و فناوري‌ هسته‌اي‌ سود برده‌اند يا خير.

وي‌ افزود : ‌ ما بايد اشخاصي‌ را كه‌ دراين‌ شبكه‌ فعال‌ بوده‌ اند شناسايي‌ و از ادامه‌ قاچاق‌ اقلام‌ هسته‌ اي‌ جلوگيري‌ كنيم‌.

فلمينگ‌ ابراز اميدواري كرد كه‌ اين شبكه‌ زيرزميني‌ داد و ستد تجهيزات‌ و اقلام‌ هسته‌اي‌ ، دامنه‌ بسيار گسترده‌اي‌ نداشته‌ باشد و با افشاي‌ فعاليت‌ دكتر عبدالقدير خان‌ دراين‌ شبكه‌ ، فعاليت‌ آن‌ متوقف‌ شود.

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