بحران در سلامت تغذیه ایرانی ها!

به گزارش خبرنگار مهر، تغییر الگوی غذایی ایرانیان که در پی آن افزایش بیماریهای مزمن غیرواگیر در کشورمان را به همراه داشته است، ارمغان پدیده ای است به نام "گذار تغذیه ای" که با پیشرفت علوم و توسعه صنعت، وارد جامعه شده است.

با ورود چنین پدیده ای، فست فودها و غذاهای آماده جایگزین غذاهای سنتی در سفره های ایرانیان شده و لاجرم، شاهد افزایش بیماریهای قلبی و عروقی، دیابت، فشار خون بالا، اضافه وزن و... در جامعه هستیم. به طوری که آمار مرگ و میر بر اثر بیماریهای قلبی و عروقی در کشور رو به افزایش است.

وزیر بهداشت، با اشاره به مصوبه ممنوعیت استفاده از روغن جامد برای تهیه غذا در مراکز دولتی، می گوید: مراکز دولتی تنها مجاز هستند از روغن‌ های جامد که اسید ترانس آنها کمتر از 5 درصد باشد، استفاده کنند.

به گفته دکتر کامران باقری لنکرانی، به ازای هر یک درصد افزایش مصرف اسید موجود در روغن نباتی، حدود دو درصد شانس سکته قلبی افزایش پیدا می ‌کند.

در حالی که طبق آمار سازمان بهداشت جهانی حدود یک چهارم بیماریهای قلبی عروقی در گروههای سنی زیر 60 سال رخ می دهد، دکتر محمود الله وردی، جراح و متخصص قلب و عروق می گوید: از هر 100 هزار مورد بیماری قلبی و عروقی در کشور، 167 مورد آن منجر به مرگ می شود.

به گفته این متخصص قلب و عروق، استفاده از رژیم ‌های غذایی بد یا غذاهای آماده (fast food)، چربی با ترانس بالا و روغن های جامد از معضلاتی است که دست به دست هم داده ‌و سبب افزایش بروز بیماریهای غیرواگیر در کشور شده‌ است.

الله وردی با عنوان این مطلب که تغذیه ناسالم و افزایش وزن، خطر بیماریهای عروق کرونر و عروق تنظیم کننده قلب را بیشتر می کند، می افزاید: امروزه خطرات ناشی از بیماریهای مزمن غیرواگیر، جایگزین بیماریهای عفونی و عوارض ناشی از آن شده است.

به گزارش مهر، غذاهای آماده اغلب حاوی چربی های خطرناک و مواد نشاسته ای است که علاوه بر چاقی، در کبد و عروق رسوب کرده و ایجاد ناراحتی های کبدی می کند. تحقیقات نیز نشان می دهد که کبد چرب یکی از مشکلات عدیده ای است که معمولا پس از انجام سونوگرافی، پزشک وجود این بیماری را تشخیص می دهد...

سپیده صنایع، کارشناس علوم تغذیه ، از چاقی به عنوان مادر بیماریها یاد می کند و می گوید: چاقی را می توان ام الامراض دانست. زیرا، بروز بسیاری از بیماریهای خطرناک، ناشی از چاقی و اضافه وزن افراد است.

این متخصص رژیم درمانی، دور شدن جامعه از مصرف غذاهای سنتی و روی آوردن به غذاهای آماده را، از مهم ترین عوامل در بروز چاقی می داند و می افزاید: ترک عادات غذاهای ایرانی و سنتی و هجوم به سمت غذاهای غربی، باعث افزایش چاقی شده است.

از سوی دیگر، دکتر سید ضیاءالدین مظهری، رئیس انجمن تغذیه ایران، هزینه های پرداختی برای درمان بیماریهای غیر واگیر را بسیار سگنین تر از درآمدهای ناشی از تبلیغات خوراکی ها عنوان می کند و می گوید: هزینه هایی که برای درمان بیماریهای غیرواگیر صرف می ‌کنیم، 100 برابر بیشتر از درآمدهای صوری ناشی از آگهی ها و تبلیغات خوراکی ها است،

دکتر رسول دیناروند، معاون غذا و داروی وزارت بهداشت با اظهار نگرانی از گستردگی مصرف روغن نباتی در جامعه و تاکید بر پیشگیری از وقوع این بحران، می افزاید: وجود جراح قلب و مرکز آنژیوگرافی با توجه به مصرف برخی موادغذایی از جمله روغن نباتی در جامعه در تمام استانها از اولویت‌ های وزارت بهداشت است.

وی با عنوان این مطلب که بروز سکته‌ های قلبی با رژیم غذایی افراد جامعه ارتباط دارد، می گوید: ‪ ۸۰‬درصد مردم ایران در دو سال گذشته از روغن جامد استفاده می ‌کردند که این رقم در سال ‪ ۸۵‬به ‪ ۶۰‬درصد رسید.

دیناروند ابراز امیدواری می کند که میزان مصرف روغن جامد در کشور طی سال جاری به کمتر از ‪ ۵۰‬ درصد میزان کنونی برسد.

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت، به 3 برابر شدن اعتبارات حوزه غذا و داروی کشور طی 2 سال گذشته اشاره می کند و می گوید: این اعتبارات برای فعالیت های نظارتی و کنترلی از ‪ ۹۰‬میلیارد ریال در دو سال گذشته به ‪ ۲۴۰‬میلیارد ریال افزایش یافته است.

دیناروند با اشاره به تغییر شیوه زندگی،‌ کم تحرکی و مصرف غذاهای چرب و آماده می گوید: ‌سلامت محوری باید سرلوحه امور قرار گیرد که از این رو بنا بر مصوبه شورای عالی سلامت، ناگزیر به کاهش میزان اسید چرب ترانس از 20 به 10 درصد هستیم.

به گزارش مهر، بحران در سلامت غذایی ایرانی ها کاملا جدی است و این موضوع تنها به صرف اتکا به آمار و ارقام نیست، بلکه افزایش بیماریهای مزمن غیر واگیر، خود گواه این مدعا است که دستگاههای مربوطه در حوزه بهداشت و سلامت می بایست همچنان از اهرم تبلیغ و اطلاع رسانی، در جهت آگاه سازی مردم استفاده کنند.