این هنرمند نقاش در این باره به خبرنگار مهر گفت: "تعدادی از هنرمندان برخی تابلوهای خود را به نمایشگاه بزرگداشت شمس ارائه کرده‌اند که 14 تابلو نقاشی من هم با همین موضوع امروز در این نمایشگاه به نمایش درمی آید."

وی در ادامه افزود: "شش تابلو نقاشی دیگرم در نمایشگاه نقاشان دهه‌های 40 و50 در موسسه فرهنگی هنری صبا به نمایش درآمده که موضوع این تابلوها متفاوت است. البته یک تابلو نیز به موزه هنرهای معاصر فلسطین فرستاده‌ام که پرتره مولاناست و قرار است امروز افتتاح شود."

بانگیز سه اثر از مجموعه آثار خود را با موضوع مولانا در اختیار موزه هنرهای معاصر تهران قرار داده است. این نقاش پیشکسوت‌ برگزاری 40 نمایشگاه داخلی و شرکت در یکصد نمایشگاه داخلی و خارجی را در کارنامه دارد. موزه پورتسموث آمریکا در ایالت ویرجینیا نیز با سفال‌های او تزئین شده است.