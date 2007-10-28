"ملاح خیابانها" با حذف سه شعر منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سه شعر از این دفتر که مجموعه 54 شعر شمس لنگرودی را دربر می گیرد، بنا به تشخیص وزارت ارشاد حذف شده و شاعر درنظر دارد بعد از انجام اصلاحات، آن را برای انتشار به نشر آهنگی دیگر بسپارد.

شمس همچنین رمان "دایره بی پایان" را آماده انتشار دارد. این کتاب که به تازگی حروفچینی آن به اتمام رسیده، احتمالا به وسیله آهنگی دیگر عرضه می شود.

ماجرای دایره بی پایان درباره درگیری یک نویسنده با یکی از شخصیت های رمان قبلی اش است. این رمان در سرزمینی غیرواقعی با شخصیت هایی تقریبا جن زده می گذرد.

شمس لنگرودی در این اثر می کوشد داستان فردی را روایت کند که دستخوش بحران روحی شده است.

"رژه بر خاک پوک" رمان قبلی این نویسنده و شاعر بود که بازهم داستان سرزمینی را روایت می کرد که آدم هایش یا جن زده بودند و یا جن گیر. او این رمان را تحت تاثیر سبک رئالیستم جادویی نوشته بود. این کتاب هم قرار است امسال توسط آهنگی دیگر به چاپ سوم برسد.

خبر دیگر اینکه زندگینامه محمد شمس لنگرودی نیز توسط کیوان باژن و در قالب مصاحبه آماده شده که قرار است در مجموعه تاریخ شفاهی ایران به چاپ برسد. این کتاب منتظر صدور مجوز نشر است.