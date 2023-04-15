به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، یکی از حیاتی ترین منابع انرژی برای تأمین انرژی وسایلی که برای کار به برق نیاز دارند، باتری‌ها هستند. با این حال، این سوال پیش می‌آید که هنگام خرید و انتخاب بهترین باتری برای چراغ قوه در بازار ایران چه عناصری را باید در نظر گرفت و چگونه می‌توانیم باتری مناسب را برای چراغ قوه خود انتخاب کنیم؟

انتخاب بهترین باتری چراغ قوه به نحوه استفاده شما از آن بستگی دارد. گزینه‌های زیادی جهت انتخاب و خرید باتری مناسب چراغ قوه وجود دارد که هر کدام دارای مشخصات فنی و ویژگی‌های مختلفی هستند که به راحتی می‌توان در بین آنها گم شد. فراتر از مقدار روشنایی، حالت‌های مختلف نوردهی و اندازه چراغ قوه، این موارد به باتری انتخابی شما بستگی خواهد داشت.

اما اگر همه گزینه‌های موجود شما را گیج می‌کنند، این راهنما شما را در جهت انتخاب و خرید درست راهنمایی خواهد کرد. از آنجایی که هزینه باتری در طول زمان ممکن است بیشتر از هزینه خرید چراغ قوه باشد، مهم است که در نظر بگیرید که کدام نوع برای نیازهای شما بهترین است. با ما همراه باشید.

بهترین باتری برای چراغ قوه به همراه نکات کلیدی جهت خرید آن

زندگی ساده می‌شد اگر همه چراغ قوه‌ها یک باتری مصرف می‌کردند. اما مسلماً این‌طور نیست. طراحان چراغ قوه با چالش‌هایی روبرو می‌شوند که هر محصول خود را متناسب با نیازهای مختلف کاربران طراحی کنند. به همین دلیل باتری‌هایی که این دستگاه‌ها توسط آنها تغذیه می‌شوند نیز متفاوت بوده و هر کدام دارای ویژگی‌های خاص و منحصر به فرد خود هستند.

بنابراین هنگام خرید چراغ قوه، نوع باتری خود را نیز در نظر بگیرید. هنگام انتخاب یک باتری مناسب چراغ قوه، مهم است که متغیرهایی مانند دمای اطراف را در نظر بگیرید. در حقیقت، همه باتری‌ها برای مقاومت در برابر دماهای خاص ساخته نشده‌اند، بنابراین حتی اگر هنگام پیاده‌روی یا در گرمای شدید از چراغ قوه استفاده کنید، باتری چراغ قوه شما هرگز خراب نمی‌شود. در ادامه، باتری‌های برتر برای انتخاب باتری چراغ قوه قابل شارژ یا غیر قابل شارژ از نظر زمان شارژ، زمان استفاده، ایمنی و موارد دیگر بررسی می‌کنیم.

اولین قدم انتخاب باتری شارژی یا غیر قابل شارژ

استفاده طولانی مدت و مقرون به صرفه بودن از مزایای استفاده از باتری‌های قابل شارژ است. این باتری‌ها پس از اتمام شارژ با شارژر خود قابل شارژ هستند، که طبیعتاً هزینه بیشتری نسبت به باتری‌های یکبار مصرف خود دارد اما در هزینه‌های آینده صرفه جویی می‌کنند.

شما با خرید شارژر باتری قلمی برند وارتا طول عمر تجهیزات الکترونیکی خود را تضمین کرده و دیگر نیازی به تعویض مجدد باتری نخواهید داشت. البته بهتر است قبل از انتخاب با ویژگی‌های باتری وارتا بیشتر آشنا شده و مطابق با دستگاه الکترونیکی خود باتری مورد نظر خود را خریداری کنید.

در مقابل باتری‌های غیر قابل شارژ پس از اتمام انرژی شأن دیگر قابل استفاده نیستند و این میزان مصرف انرژی بستگی به میزان استفاده دستگاه‌های مختلف و ولتاژ مصرفی آنها دارد که روی عمر باطری نیز تأثیر گذار است.

تکنولوژی باتری مورد استفاده در چراغ قوه

باتری‌های قلیایی (آلکالاین) نوع متفاوتی از باتری‌ها هستند که مزایای بیشتری نسبت به انواع باتری‌های دیگر مانند باتری‌های قابل شارژ دارند.

مزایای این باتری‌ها عبارتند از:

افزایش عمر مفید چراغ قوه

ارزان‌تر از نوع لیتیوم یونی

میزان خود تخلیه بسیار پایین

عدم آسیب به محیط زیست

ایمنی بسیار بالا

از آنجایی که هر یک از انواع باتری‌ها با ت کنولوژی گوناگون دارای ولتاژ، میزان شارژ و دشارژ هستند و هر کدام از آنها مقدار متفاوتی انرژی را ارائه می‌دهند، توجه به انرژی مصرفی دستگاه بسیار مهم است.

باتری‌های قلیایی را می‌توان برای کاربردهایی استفاده کرد که فقط به ولتاژ نسبتاً پایین نیاز دارند و نگران زمان‌های شارژ نباشند، در حالی که باتری‌های هیدرید فلز نیکل که سرعت تخلیه پایین و ولتاژ بالایی دارند، می‌توانند برای شرایط سخت‌تر استفاده شوند.

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توجه به ظرفیت باتری

ظرفیت باتری یکی دیگر از موارد حائز اهمیت و قابل توجه در زمان انتخاب و خرید باتری مناسب چراغ قوه است که در انواع باتری متفاوت است، درست مانند اندازه آنها!

برچسب میلی آمپر و نماد منحصر به فرد (mAh) که به روی باتری‌ها درج شده است، اطلاعاتی در مورد ظرفیت باتری و توانایی آن ارائه می‌دهند. با افزایش ظرفیت باتری و یک بار شارژ چراغ قوه، زمان نوردهی چراغ قوه نیز به همان میزان افزایش خواهد یافت.

انتخاب اندازه مناسب باطری

مهمترین نکته بعدی در انتخاب باتری مناسب، اندازه آن است. باتری بزرگ‌تر انرژی بیشتری نسبت به باتری کوچک‌تر در خود نگه می‌دارد. همچنین انرژی بیشتر اجازه می‌دهد تا نور دریافتی از چراغ قوه، بیشتر بوده و زمان کار نیز طولانی‌تر شود.

سازندگان چراغ قوه اغلب بیشترین میزان خروجی نور که یک چراغ قوه قادر به انجام آن است را بر حسب لومن تبلیغ می‌کنند. اما این می‌تواند کمی گمراه کننده باشد.

انتشار نور در بالاترین حد خود سبب داغ شدن بدنه چراغ قوه می‌شود. بنابراین برای محافظت از دستگاه در برابر آسیب، سازندگان حسگرهای حرارتی را ساخته‌اند که به طور خودکار خروجی نور را در هنگام گرم شدن بیش از حد کاهش می‌دهند. به همین دلیل یکی دیگر از مهم‌ترین نکات حائز اهمیت توجه به میزان تحمل و امکان کار باتری چراغ قوه در دمای بسیار بالا یا پایین محیط و بدنه چراغ قوه است.

انتخاب باتری مناسب با امکان کار در دمای مختلف

اگر می‌خواهید از چراغ قوه در دمای زیر صفر یا دمای بسیار بالا استفاده کنید، از باتری‌های ساخته شده برای شرایط بسیار سرد استفاده کنید. این باتری‌ها با نام LT مشخص می‌شوند که می‌توانند دمای پایین یا بالا را تحمل کنند. باتری‌های CR۱۲۳A به دلیل عملکرد شیمیایی قابل‌توجهی که دارند، یک منبع انرژی با ارزش در هوای بسیار سرد و گرم هستند.

قیمت بهترین باتری چراغ قوه

قیمت باتری‌ها با تکنولوژی و اندازه‌های گوناگون می‌تواند بسیار متفاوت باشد. اما نمی‌توان فقط قیمت باتری را مد نظر قرار داد. برای مثال باتری‌های قلمی قابل شارژ به یک شارژر نیاز دارند، اگرچه می‌توان از یک شارژر برای بسیاری از باتری‌ها استفاده کرد.

باتری‌های لیتیومی قیمت بیشتری به باتری‌های قلیایی دارند، اما عمر طولانی‌تری نیز دارند. بنابراین تا حدودی، باید تخمین بزنید که چند بار احتمالاً از چراغ قوه خود استفاده می‌کنید، برای چه مدت و در چه تنظیم روشنایی (که قدرت مصرف شده را تغییر می‌دهد).

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