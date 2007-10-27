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۵ آبان ۱۳۸۶، ۱۱:۴۳

در گفتگو با مهر :

آخرین فرصت کنکوریها برای ثبت نام در دوره های آزمون محور پیام نور اعلام شد

آخرین فرصت کنکوریها برای ثبت نام در دوره های آزمون محور پیام نور اعلام شد

مدیر سنجش دانشگاه پیام نور اعلام کرد: داوطلبان کنکور سالهای 84 و 85 که مجاز به انتخاب رشته شده ولی در مرحله نهایی پذیرفته نشده اند، برای ثبت نام در دوره های آزمون محور دانشگاه پیام نور تا فردا 6 آبان ماه برای ثبت نام فرصت دارند.

دکتر سید ابوالحسن ترابی مدیر سنجش دانشگاه پیام نور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : پذیرفته شدگان دوره های آزمون محور از نیمسال دوم سال تحصیلی 87-86 می توانند در این دانشگاه ادامه تحصیل دهند.

دوره های آزمون محور هیچ تفاوتی با دوره های دیگر دانشگاه نداشته و فقط امکان شرکت در کلاس های درسی وجود ندارد ولی مجموع کتب، فیلم و الواح فشرده و هر آنچه به عنوان وسایل آموزشی مورد نیاز است در اختیار این دانشجویان قرار می گیرد و امتحانات نیز همزمان با سایر دانشجویان دانشگاه پیام نور برگزار می شود.

داوطلبان برای ثبت نام باید به سایت دانشگاه پیام نور به آدرس www.pnu.ac.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 575544

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