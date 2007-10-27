آخرین فرصت کنکوریها برای ثبت نام در دوره های آزمون محور پیام نور اعلام شد

دکتر سید ابوالحسن ترابی مدیر سنجش دانشگاه پیام نور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : پذیرفته شدگان دوره های آزمون محور از نیمسال دوم سال تحصیلی 87-86 می توانند در این دانشگاه ادامه تحصیل دهند.

دوره های آزمون محور هیچ تفاوتی با دوره های دیگر دانشگاه نداشته و فقط امکان شرکت در کلاس های درسی وجود ندارد ولی مجموع کتب، فیلم و الواح فشرده و هر آنچه به عنوان وسایل آموزشی مورد نیاز است در اختیار این دانشجویان قرار می گیرد و امتحانات نیز همزمان با سایر دانشجویان دانشگاه پیام نور برگزار می شود.

داوطلبان برای ثبت نام باید به سایت دانشگاه پیام نور به آدرس www.pnu.ac.ir مراجعه کنند.