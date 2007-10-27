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۵ آبان ۱۳۸۶، ۱۱:۵۴

راموس امروز سرمربی تاتنهام می شود

راموس امروز سرمربی تاتنهام می شود

سرمربی تیم فوتبال سویا امروز جهت گفتگو با سران باشگاه تاتنهام برای قبول سمت مربیگری این تیم به لندن پرواز می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خوانده راموس امروز به لندن سفر می کند تا جایگزین مارتین یول معزول شود. راموس شب گذشته از سمت مربیگری تیم فوتبال سویا استعفا کرد تا با حضور در لندن جایگزین یول هلندی شود که پس از شکست مقابل ختافه در رقابت های یوفا از این تیم کنار گذاشته شده است.

سان گزارش داد که باشگاه تاتنهام باید 3/3 میلیون پوند غرامت به همتای اسپانیایی خود بپردازد تا این انتقال قانونا به انجام برسد. چنانچه راموس به عنوان سرمربی تاتنهام انتخاب شود در بازی فردا مقابل بلکبرن در وایت هارت لین روی نیمکت این تیم نخواهد نشست.

کد مطلب 575557

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