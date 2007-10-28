تبریز فقیرترین کلانشهر کشور در سرانه فضاهای ورزشی است

جواد شهلایی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: سرانه فضای ورزشی شهر دو میلیون نفری تبریز تنها 24 سانتی متر مربع است که از این نظر فقیرترین کلانشهر کشور به شمار می آید.

وی در عین حال یادآور شد: این میزان سرانه فضای ورزشی نیز پس از دو سال تلاش و در زمان دولت نهم به این سطح رسیده زیرا سرانه فضای ورزشی در این شهر 18 سانتی متر مربع بود.

به گفته شهلایی سرانه فضای ورزشی آذربایجان شرقی نیز در عرض دو سال گذشته با 222 درصد افزایش به 68 سانتی متر مربع رسیده است.

وی تصریح کرد بر اساس برنامه چهارم توسعه سرانه فضای ورزشی در آذربایجان شرقی تا پایان سال 88 باید به یک متر مربع برسد.

مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت پروژه های ناتمام ورزشی در استان افزود: آذربایجان شرقی تا دو سال قبل با 75 پروژه نیمه تمام ورزشی دست به گریبان بود که با عنایت ویژه سازمان تربیت بدنی و تخصیص اعتبارات مناسب 40 پروژه به اتمام رسیده و آماده بهره برداری شد.

وی در ادامه سخنان خود به پروژه های ورزشی مصوب سفر ریاست جمهوری به آذربایجان شرقی اشاره کرد و یادآور شد: بر اساس مصوبات سفر ریاست جمهوری در سال گذشته تعداد 38 سالن ورزشی سرپوشیده با اعتباری بالغ بر 10 میلیادر تومان در آذربایجان شرقی احداث می شود.

شهلایی تصریح کرد: بدین ترتیب هر یک از 19 شهرستان آذربایجان شرقی صاحب دو سالن سرپوشیده جداگانه برای آقایان و بانوان خواهد شد.

این مقام مسئول در تربیت بدنی آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت سرانه فضای سرپوشیده ورزشی در استان گفت: سرانه فضای سرپوشیده ورزشی در آذربایجان شرقی در سال‌های اخیر با 90 درصد افزایش ، از 96 هزار متر مربع به 186 هزار متر مربع رسیده است.

شهلایی مجموع اعتبارات اختصاص یافته برای پروژه های ورزشی در آذربایجان شرقی را 35 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: با اعتبارات مناسب تخصیص یافته در حال حاضر 210 پروژه ورزشی در شهرها و حتی روستاهای آذربایجان شرقی در حال اجراست.