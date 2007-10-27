دکتر عیسی پیری - رئیس دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر بیش از 40 رشته در 10 مرکز آموزشی این دانشگاه در مقطع کارشناسی تدریس می شود.

وی ادامه داد: دانشگاه در نظر دارد از سال آینده دوره های تحصیلات تکمیلی را نیز راه اندازی کند.

پیری همچنین از افزایش مرکز آموزش این دانشگاه به 12 مرکز از سال تحصیلی آینده خبر داد و گفت: در حال حاضر دانشگاه دارای 10 مرکز آموزشی است که تا سال آینده دو مرکز نیز به مراکز موجود اضافه خواهد شد.

وی افزود: 6 ساختمان آموزشی نیز در مناطق زاهدان، خاش، سراوان، نیک شهر و چابهار در حال ساخت است.

رئیس دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان از اساسی ترین برنامه های این دانشگاه به توسعه فیزیکی، آزمایشگاهی و تحصیلات تکمیلی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر 7 هزار دانشجو در دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان تدریس می کنند.