106 تشکل مردم نهاد در آذربایجان شرقی فعالیت می کنند

حجت الاسلام حسن شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز اظهار داشت: از مجموع گروه ‌های مردم نهاد یاد شده، 66 تشکل در تبریز و 40 گروه نیز در شهرستان های 19 گانه آذربایجان شرقی فعال هستند.

وی خاطرنشان کرد: تشکل ‌های تحت حمایت سازمان ملی جوانان در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و عام المنفعه فعالیت دارند.

شعبانی همچنین یادآور شد: علاوه بر سازمان ملی جوانان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، اداره کل محیط زیست، جمعیت هلال احمر و اداره کل منابع طبیعی نیز در آذربایجان شرقی دارای تشکل های مردم نهاد دیگری هستند.

دبیر کارگروه ساماندهی امور جوانان آذربایجان شرقی در ادامه تاکید کرد: برای جلوگیری از موازی کاری و ایجاد هماهنگی بیشتر بین تشکل های مردم نهاد، لازم است دستگاه های متولی این تشکل ها برای ایجاد وحدت رویه در فعالیت های فرهنگی و اوقات فراغت جوانان در کارگروه ساماندهی امور جوانان مشارکت بیشتری داشته باشند.

وی با تقدیر از ادارات کل تربیت بدنی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش فنی حرفه ای برای ایجاد زمینه های اشتغال در عرصه های فرهنگی، هنری و ورزشی بیان داشت: انتظار می رود سازمان آموزش و پرورش آذربایجان شرقی و دانشگاه‌ های تبریز برای مشارکت در ارائه طرح های فرهنگی و فراغتی جوانان همکاری های بیشتری داشته باشند.

شعبانی افزود: متاسفانه آذربایجان شرقی به لحاظ ایجاد زمینه های سرگرمی و فراغت بین جوانان در میان دیگر استان های کشور از جایگاه مناسبی برخوردار نیست.

به گفته وی ایجاد زمینه های مختلف تفریحی، سرگرمی و برنامه های فراغت در بین جوانان در آذربایجان شرقی 28 برابر کمتر از میانگین کشوری است.