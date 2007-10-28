زمین خواری مهمترین موضوع پرونده های سازمان بازرسی بوشهر است

ابوالفضل ارغوان در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: در شش ماهه اول امسال حدود 150 هکتار از زمین های ملی از متعرضین گرفته و به بیت المال بازگردانده شده است.

وی اظهار داشت: به دلیل رشد ساخت و سازها در استان بوشهر تخلفات زمین خواری افزایش داشته است که مدیران دستگاه های اداری استان باید در این زمینه حساسیت بیشتری از خود نشان دهند.

ارغوان با اشاره به نوپا بودن این سازمان در استان بوشهر خاطرنشان کرد: با اقدامات انجام شده و آموزش های لازم به مدیران دستگاه های اجرایی از سوی سازمان بازرسی بوشهر، میزان تخلفات اداری در این استان کاهش یافته، اما هنوز روزنه های فساد اداری در برخی نهادها وجود دارد.

وی بیان کرد: سازمان بازرسی کشور اختیارات بالایی برای جلوگیری از فساد اداری دارد که در صورت همکاری تمامی دستگاههای اجرایی و استفاده مطلوب از این ظرفیت تا حدود زیادی گلایه های مردمی از ادارات کاهش می یابد.