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۱۷ بهمن ۱۳۸۲، ۱۹:۰۵

فرزند آيت الله سيستاني :

شايعه ترور آيت الله سيستاني ساخته و پرداخته آمريكا و رژيم صهيونيستي است

شايعه ترور آيت الله سيستاني ساخته و پرداخته آمريكا و رژيم صهيونيستي است

فرزند آيت الله سيستاني امروز جمعه گفت: شايعات مربوط به تلاش براي ترور آيت الله سيستاني مرجع شيعيان عراق، ساخته و پرداخته آمريكا و رژيم صهيونيستي است .

به گزارش خبرگزاري مهر، فرزند آيت الله سيستاني مرجع شيعيان عراق درنجف اشرف ، درگفتگوي كوتاهي با شبكه خبري الجزيره درعين حال متذكرشد : هيچ حمله و سوء قصدي به جان پدرش صورت نگرفته است .
ازسويي ديگر يك مقام آگاه در دفتر آيت الله سيستاني در قم به خبرنگار خبرگزاري "مهر" گفت: خبر ترورآيت الله سيستاني كه از سوي برخي رسانه ها غربي منتشرشده است، صحت ندارد و اين تنها تبليغات رسانه هاي غربي است .
وي تاكيد كرد:  دشمنان اسلام و مسلمانان تلاش مي كنند با انتشار اين اخبار فضاي جامعه را مسموم و به نفع خود بهره برداري كنند ؛ آنها قصد دارند مرجعيت را هدف قرار بدهند و به دين و اسلام و مسلمانان ضربه بزنند.

کد مطلب 57566

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