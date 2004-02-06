شايعه ترور آيت الله سيستاني ساخته و پرداخته آمريكا و رژيم صهيونيستي است

به گزارش خبرگزاري مهر، فرزند آيت الله سيستاني مرجع شيعيان عراق درنجف اشرف ، درگفتگوي كوتاهي با شبكه خبري الجزيره درعين حال متذكرشد : هيچ حمله و سوء قصدي به جان پدرش صورت نگرفته است .

ازسويي ديگر يك مقام آگاه در دفتر آيت الله سيستاني در قم به خبرنگار خبرگزاري "مهر" گفت: خبر ترورآيت الله سيستاني كه از سوي برخي رسانه ها غربي منتشرشده است، صحت ندارد و اين تنها تبليغات رسانه هاي غربي است .

وي تاكيد كرد: دشمنان اسلام و مسلمانان تلاش مي كنند با انتشار اين اخبار فضاي جامعه را مسموم و به نفع خود بهره برداري كنند ؛ آنها قصد دارند مرجعيت را هدف قرار بدهند و به دين و اسلام و مسلمانان ضربه بزنند.