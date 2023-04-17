خیز نوشهر در لیگ فوتبال ساحلی ایران

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: نوشهر در رشته‌های مختلف ورزشی از جمله فوتبال ساحلی سابقه دیرینه ای دارد و طی سال‌های قبل ورزشکاران و نام آوران زیادی را به فوتبال ساحلی کشور معرفی کرده است.

این شهرستان که در رشته‌های مختلف ورزشی صاحب نام بوده اما چند سال اخیر در رشته فوتبال ساحلی از جایگاه اصلی خود دور شده است و این رشته نتوانسته همگام با دیگر رشته‌های ورزشی نام آوری داشته باشد.

این وضعیت در حالی است که فوتبال ساحلی مازندران نیز طی سال‌های اخیر دچار افول و رکود شده است و این استان از داشتن تیم در لیگ‌های دسته اول و برتر کشور محروم بوده است. طی ماه‌های گذشته امتیاز یک تیم از استان‌های دیگر خریداری شد تا از این پس این شهرستان در رشته ورزشی فوتبال ساحلی نیز در کشور افتخار آفرینی کند.

مهیار موسوی زاده مدیرعامل تیم فوتبال ساحلی آرنیکای نوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تیم فوتبال ساحلی نوشهر را امسال با حمایت همه دوستداران و پیشکسوتان ورزشی از استان دیگر خریداری و به نوشهر منتقل کردیم، افزود: نوشهر در فوتبال ساحلی سابقه درخشانی دارد و امیدواریم با حمایت‌هایی که وعده داده شده بتوانیم نوشهر را به جایگاه اصلی آن در فوتبال ساحلی کشور برسانیم.

نوشهر در فوتبال ساحلی سابقه درخشانی دارد موسوی زاده با تاکید بر اینکه در کنار تیم تا آخر حضور داریم، افزود: در تیم بازیکنان غیر بومی نیز حضور دارند و سعی شده با تلفیق استعدادهای بومی و غیربومی بتوانیم نماینده خوبی برای شهرستان و استان در لیگ دسته اول باشیم و تیم را برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر آماده می‌کنیم.

مدیرعامل باشگاه ورزشی فوتبال ساحلی نوشهر با اظهار این که در تیم بازیکنان لیگ برتری و ملی‌پوشان سابق حضور دارند، به حمایت‌های شهرداری از تیم اشاره و اضافه کرد: با توجه به اینکه زمین فوتبال ساحلی که به نام سید پیمان حسینی از ملی پوشان و متعلق به شهرداری است و شهرداری از تیم فوتبال ساحلی در نوشهر حمایت می‌کند.

وی با تقدیر از شهردار و اعضای شورای شهر نوشهر بابت همکاری و مساعدت از تیم فوتبال ساحلی نوشهر، افزود: با همت پیشکسوتان و ورزشکاران موفق شدیم تیم را از یک استان دیگر خریداری و به شهرستان منتقل کنیم و بنا داریم نوشهر را به جایگاه آن در فوتبال ساحلی برسانیم.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شادروان احمد ابراهیم پور پیشکسوت فوتبال ساحلی نوشهر و مربی ارزنده شهرستان، از حامیان تیم تقدیر کرد.

فوتبال ساحلی مازندران طی ماه‌های گذشته در حالت رکود قرار گرفت و اکنون این استان ساحلی هیچ تیمی در لیگ برتر این رشته ندارد و نوشهر به عنوان نماینده استان قرار است از دو ماه آینده در لیگ دسته یک بازی کند.

فوتبال ساحلی باید به جایگاه خود برسد

درزی خلردی رئیس هیئت فوتبال مازندران نیز با تقدیر از مدیرعامل و مالک باشگاه فرهنگی ورزشی فوتبال ساحلی نوشهر و مسئولین شهرستان از تلاش‌ها و حمایت‌های شهرداری نوشهر نیز تقدیر کرد و افزود: نوشهر پیشانی ورزش استان به شمار می‌رود و با جذب سرمربی خوبی به نام آقای پاشازاده در تیم شهرداری تلاش‌های زیادی به خرج داده است و امیدواریم فوتبال ساحلی نوشهر مسیر موفقیت را طی کند و به جایگاه واقعی خود دست.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر یادآور شد: از ابتدای حضور در هیئت فوتبال استان مازندران بنا را براین گذاشتیم تا همراه با فوتبال رشته‌های دیگر نظیر فوتبال ساحلی و فوتسال را نیز در استان در بخش بانوان و آقایان گسترش و توسعه دهیم.

وی با ابراز خرسندی از حضور تیم فوتبال ساحلی نوشهر در لیگ دسته یک باشگاه‌های کشور افزود: فوتبال ساحلی استان طی سه چهار ماه در یک رکود قابل ملاحظه‌ای قرار گرفته بود و این مسئله از نظر روانی فوتبال استان و مربیان و فعالان رشته ورزشی را اذیت کرده بود.

رئیس هیئت فوتبال استان مازندران از تلاش‌های مالک و مدیرعامل تیم فوتبال ساحلی نوشهر افزود: قطعاً هیئت فوتبال و ورزش استان پشتیبان و حامی این تیم و باشگاه خواهد بود.

وی برای تیم فوتبال ساحلی نوشهر و هیئت فوتبال شهرستان آرزوی موفقیت کردواز مسئولان سیاسی و ورزشی خواست تا از این تیم نوپا و با انگیزه فوتبال ساحلی نوشهر حمایت کنند زیرا همبستگی موجود در حوزه ورزش نوشهر مثال زدنی و بی‌نظیر است.

محمد صالح خویی مدیرعامل باشگاه فوتبال شهرداری نوشهر نیز ورود نوشهر به لیگ فوتبال ساحلی را اقدامی ارزشمند توصیف کرد و گفت: گفت: امیدوارم که فوتبال ساحلی نوشهر به جایگاه واقعی خود در شهرستان و استان مازندران دست یابد.

وی با بیان این که این تیم تنها نماینده استان مازندران در لیگ دسته یک بوده بر لزوم حمایت از آن تاکید کرد.

ورود نوشهر به تیمداری در فوتبال ساحلی در حالی است که این شهرستان در تیم ملی این رشته نیز ورزشکاران صاحب نامی نظیر سید پیمان حسینی به ورزش کشور معرفی کرده است و در تلاش است تا جایگاه از دست رفته را در این رشته ورزشی بازیابی کند.

صعود به لیگ برتر فوتبال ساحلی جزو برنامه‌ها است

سهند اسماعیلی سرمربی تیم فوتبال ساحلی آرنیکا در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تیم آرنیکا در لیگ فوتبال ساحلی کشور رقابت می‌کند، افزود: رقابت‌های لیگ فوتبال ساحلی از دو ماه دیگر شروع می‌شود و این تیم در لیگ دسته اول حضور دارد و برنامه هدف گذاری شده این است که به لیگ برتر صعود کنیم.

وی با بیان این که در ترکیب تیم بازیکنان بومی و غیربومی حضور دارند، ادامه داد: در این تیم بازیکنان بومی و مازندرانی حضور دارند و سعی کردیم نسبت به کشف استعدادهای بومی منطقه اقدام کنیم.

اسماعیلی با اشاره به برپایی اولین جلسه رسمی و افتتاحیه حضور تیم فوتبال ساحلی آرنیکا در رقابت‌های لیگ دسته اول کشور، افزود: امتیاز تیم از یکی از شهرهای همجوار خریداری شد و طی ماه‌های گذشته تلاش کردیم برخی از بازیکنان قدیمی فوتبال ساحلی را در قالب فراخوانی جذب و بکارگیری کنیم.

وی ادامه داد: هدف گذاری تیم و مدیریت باشگاه، حضور در لیگ برتر کشور است و طبق برنامه سازمان لیگ بازی‌ها از اوایل تیرماه شروع خواهد شد و اکنون تیم آرنیکا تنها تیم حاضر در لیگ دسته یک کشور از استان مازندران محسوب می‌شود که صعود به لیگ برتر از برنامه‌های پیش روی است، هرچند در مازندران دو تیم دیگر لیگ زیرگروه حضور دارند و امیدواریم آنها نیز به لیگ دسته اول صعود کنند و مازندران با سه تیم در این رقابت‌ها حضور داشته باشد.

اسماعیل شمار تیم‌های حاضر در لیگ دسته یک فوتبال ساحلی کشور را ۱۲ تیم بیان کرد و گفت: طی سنوات گذشته بازی‌های لیگ در قالب دو گروه در شمال و جنوب کشور برگزار می‌شد ولی تاکنون درباره گروه بندی بازی‌ها و مسابقات اظهارنظری آسیایی سازمان لیگ صورت نگرفته است.

بیش از ۱۴۰ تیم از استان مازندران در لیگ‌های مختلف کشور رقابت می‌کنند و سهم شهرستان نوشهر نیز در رشته‌های مختلف چشمگیر است.