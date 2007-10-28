حذف سو ء پیشینه از سابقه معتادین بهبود یافته

مشاوروزیر رفاه وتامین اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : با توجه به ماده 132 قانون برنامه چهارم توسعه در تلاش هستیم با همراهی قوه قضاییه سابقه کیفری معتادین بهبود یافته راحذف کنیم .

دکتر پرویز افشار اشاره کرد : تمام معتادین بعد از گذراندن دوره درمان در مرحله سلامت و بهبود کامل قرار می گیرند و این نشانه اصلاح کامل آن افراد است که در نتیجه آن می توانند شامل شرایط بند فوق قرار گیرند .

وی در ادامه تصریح کرد : در این راستا وزارت رفاه با معاونت حقوقی قوه قضاییه مذاکراتی کرده است که این مسئولیت درحال حاضر به آن نهاد واگذار شده است تا در پی آن دستور العمل اجرایی این طرح نوشته وسپس برای دولت ارسال شود .

مشاور وزیر رفاه و تامین اجتماعی گفت : درواقع عامل بسیاری از رفتارهای نابهنجار از جمله خرده سرقت ها و .. که از معتادین سر می زند ریشه در اعتیاد آن ها دارد که خود بخود با بهبودی و ترک اعتیاد معتادین بسیاری ازرفتارهای نابهنجار حذف می شود .

وی افزود : بسیاری ازمعتادین در واقع برای تهیه مواد مخدر مورد نیازشان و رفع مشکلات اجتماعی ، اقتصادی خود که ریشه دراعتیادشان دارد ، مجبور می شوند دست به یک سری از رفتارهای ضد اجتماعی بزنند.

دکتر افشار تاکید کرد : با توجه به این مساله این طرح شامل آن دسته از معتادینی که در جرائم بزرگ و به اصطلاح باندهای اعتیاد سابقه دارند، نمی شود.

مشاوروزیر رفاه و تامین اجتماعی تصریح کرد : البته لازم به ذکر است ما تمام پرونده های افرادی را که در ردیف معتادین بهبود یافته قرارمی گیرند بررسی می کنیم وسپس براساس آن نتایج، تصمیم های لازم گرفته می شود.