نماز عید سعید فطر در ۱۵ شهر استان زنجان برگزار می شود

حکمعلی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه نماز عید سعید فطر در ۱۵ شهر و بیش از ۸۵۰ مسجد استان زنجان به امامت ائمه جمعه اقامه میشود، افزود: نماز عید فطر در شهر زنجان ساعت ۷.۳۰ دقیقه صبح به امامت آیتالله خاتمی، نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه زنجان در مصلی نماز جمعه اقامه میشود.
وی از برگزاری نماز عید فطر در تمامی مصلیهای استان زنجان خبر داد و گفت: تمهیدات لازم برای برگزاری هر چه باشکوهتر نماز عید فطر در استان صورت گرفته و درب مصلیهای استان از ساعت ۵.۳۰ برای حضور مردم زنجان باز میشود.
رئیس ستاد اقامه نماز جمعه استان زنجان تأکید کرد: همه پرسنل ستاد نماز جمعه در مکانهای برگزار نماز عید فطر برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم این روز مشارکت میکنند.
اسماعیلی یاد آور شد: با هماهنگیهای صورت گرفته با سازمان اتوبوسرانی زنجان و حومه ناوگان اتوبوسرانی شهر زنجان در روز عید فطر خدمات لازم را به شهروندان خواهد داد.
نظر شما