طرح ملی کشت قراردادی در ۹۸۰۰۰ هکتار از اراضی کرمانشاه اجرایی شد

علی ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به زمان آغاز خرید تضمینی گندم از گندم‌کاران استان کرمانشاه، اظهار کرد: بر اساس آنچه که در جلسه کمیته برداشت در شهرستان‌های سرپل ذهاب و قصرشیرین صورت گرفته مراکز خرید گندم استان کرمانشاه از نیمه دوم اردیبهشت ماه آماده خدمت‌رسانی و خرید محصولات کشاورزان خواهد بود.

وی افزود: به منظور اجرای سیاست موفق خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم استقرار و جانمایی مناسب از مراکز خرید گندم صورت گرفته و اولویت و استفاده از مراکز خرید تضمینی گندم از سیلوهای استاندارد بخشی خصوصی و دولتی است.

مدیرکل غله و بازرگانی استان کرمانشاه تصریح کرد: همچنین در صورت نیاز در برخی مناطق وجود مراکز خرید محصولات کشاورزی با همکاری تعاونی‌های روستایی و مباشرین خرید مراکز موقتی خرید تضمینی به منظور کاهش مسیر مزرعه تا مراکز خرید و رفته حال کشاورزان برپا خواهد شد.

ملکشاهی با بیان اینکه راه اندازی ۶۰ مرکز خرید تضمینی گندم در استان کرمانشاه پیش‌بینی شده، گفت: این تعداد شامل هفت مرکز سیلو دولتی، ۴۰ مرکز سیلو بخش خصوصی و ۱۳ مرکز مباشرین تعاون روستایی است که بر اساس دستورالعمل خرید تضمینی در سال ۱۴۰۲ خرید تضمینی گندم از طریق سامانه سیفا و با حضور ناظرین و عوامل تشخیص مستقر در مراکز خرید انجام می‌گیرد.

وی عنوان کرد: استان کرمانشاه یکی از استان‌های پیشرو در تولید گندم بوده که اجرای موفق طرح ملی کشت گندم قراردادی در استان طی سال‌جاری مسیر را برای حمایت بیشتر از کشاورزان گندمکار در سال‌های آینده هموار کرده به گونه‌ای که علاوه بر تأمین گندم مورد نیاز در داخل استان و گندم سایر استان‌های کشور را نیز می‌توان تأمین کرد.

مدیرکل غله و بازرگانی استان کرمانشاه به اجرایی شدن طرح ملی کشت قراردادی در کرمانشاه تاکید و خاطر نشان کرد: این طرح در بیش از ۹۸ هزار هکتار از اراضی آبی استان کرمانشاه اجرایی شد که در راستای شعار سال جاری با حمایت‌های وزارت جهاد کشاورزی و اعطای مشوق‌ها از سوی دولت امسال می‌توان شاهد افزایش گندم در استان کرمانشاه بود.

ملکشاهی در پایان با تاکید بر اینکه احتمال تغییر قیمت در سال جاری وجود دارد، یادآور شد: قیمت نهایی خرید تضمینی گندم پس از تغییرات احتمالی متعاقباً اعلام می‌شود.