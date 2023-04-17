طرح مباحث آشوراده با قائم مقام سازمان بازرسی/ مقید به قانون هستیم

به گزارش خبرنگار مهر علی محمد زنگانه ظهر دوشنبه با حضور در سازمان بازرسی کل کشور با احمد رحمانیان، قائم مقام این سازمان دیدار و گفتگو کرد.

طرح مسائل و دغدغه‌های مرتبط با پروژه طبیعت گردی آشوراده و لایروبی خلیج گرگان از جمله مهم‌ترین مباحث این جلسه بود.

معاون عمرانی و اقتصادی استاندار گلستان و مدیرکل محیط زیست استان، زنگانه را در این جلسه همراهی کردند.

گفتنی است پیگیری برخی مباحث مطروحه در خصوص چگونگی اجرای طرح طبیعت گردی در عرصه ۲۲ هکتاری آشوراده و همچنین بهره مندی از ظرفیت تأسیسات فعلی این جزیره و همچنین روستای آشوراده در این جلسه به بحث و بررسی گذاشته شد.

استاندار گلستان، ضمن تاکید بر رعایت ملزومات محیط زیستی و مُرّ قانون در اجرای پروژه‌های پیرامون آشوراده، گزارشی از آخرین وضعیت پیشرفت لایروبی کانال‌های آبرسان به خلیج گرگان ارائه کرد.