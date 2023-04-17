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۲۸ فروردین ۱۴۰۲، ۱۴:۰۶

طرح مباحث آشوراده با قائم مقام سازمان بازرسی/ مقید به قانون هستیم

طرح مباحث آشوراده با قائم مقام سازمان بازرسی/ مقید به قانون هستیم

گرگان- استاندار گلستان در دیدار با قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ضمن طرح مباحث مرتبط با طرح های طبیعت گردی آشوراده و لایروبی خلیج گرگان گفت: مقید به مُرّ قانون در اجرای پروژه‌ها هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر علی محمد زنگانه ظهر دوشنبه با حضور در سازمان بازرسی کل کشور با احمد رحمانیان، قائم مقام این سازمان دیدار و گفتگو کرد.

طرح مسائل و دغدغه‌های مرتبط با پروژه طبیعت گردی آشوراده و لایروبی خلیج گرگان از جمله مهم‌ترین مباحث این جلسه بود.

معاون عمرانی و اقتصادی استاندار گلستان و مدیرکل محیط زیست استان، زنگانه را در این جلسه همراهی کردند.

گفتنی است پیگیری برخی مباحث مطروحه در خصوص چگونگی اجرای طرح طبیعت گردی در عرصه ۲۲ هکتاری آشوراده و همچنین بهره مندی از ظرفیت تأسیسات فعلی این جزیره و همچنین روستای آشوراده در این جلسه به بحث و بررسی گذاشته شد.

استاندار گلستان، ضمن تاکید بر رعایت ملزومات محیط زیستی و مُرّ قانون در اجرای پروژه‌های پیرامون آشوراده، گزارشی از آخرین وضعیت پیشرفت لایروبی کانال‌های آبرسان به خلیج گرگان ارائه کرد.

کد مطلب 5757271

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