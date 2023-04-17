کشف ۲۸ تن آرد و شکر غیربهداشتی احتکاری در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان اظهار کرد: پس از اطلاع مأموران پلیس کرمانشاه مبنی بر وجود مقدار زیادی آرد و شکر احتکاری در یک سوله، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران کلانتری ۱۱ مرکز با انجام تحقیقات گسترده موفق به شناسایی سوله مذکور در یکی از محلات حاشیه‌ای کرمانشاه شده و پس از هماهنگی با مقام قضائی بازرسی‌های لازم را به عمل آوردند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: مأموران در بازرسی‌های انجام شده ۳۸۴ کیسه ۴۰ کیلوگرمی آرد و ۲۷۶ کیسه ۵۰ کیلویی شکر احتکاری به وزن ۲۷ تن و ۷۲۰ کیلوگرم و به ارزش پنج میلیارد و ۴۰ میلیون ریال کشف کردند.

جاویدان با بیان اینکه آرد و شکر کشف شده به صورت غیر بهداشتی احتکار شده بود از پلمب سوله مذکور با هماهنگی دستگاه قضائی خبر داد.