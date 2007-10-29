برپایی جشنواره ملی زعفران ضرورتی اجتناب ناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی اکبر حقگو ظهر امروز در محل صندوق توسعه صادارت زعفران در جمع خبرنگاران افزود: با همکاری جهاد کشاورزی مزرعه خاص در زمینه زعفران انتخاب شده است که در حاشیه روزهای برگزاری این جشنواره متخبین فیلم ساز جشنواره همچنین فیلمسازان و عکاسان مطرح کشور با حضور در مکان می توانند آثار ویژه خود را با استفاده از این ظرفیت خلق کنند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان قاین تاکید کرد: تهیه و تولید فیلم در خصوص زعفران و ترویج آن می تواند توسعه قاینات و جذب گردشگران را به دنبال داشته باشد .

وی پیشرفت هنر در قاینات را از جمله مزیت های برپایی این جشنواره در شهرستان دانست و بیان داشت: معرفی و شناسایی زعفران ایرانی به مصرف کنندگان جهانی در جهت توسعه صادرات این محصول ارزشمند و بومی کشاورزی به زبان فراگیر تصویر با تاکید بر فرهنگ بومی منطقه قاینات از جمله محورهای مورد نظر داوران این بخش است.

دبیر کمیته هنری جشنواره در پایان اظهار داشت: با توجه به حضور سفیر های کشورهای صادر کننده و تولید کننده زعفران در این جشنواره سعی شده است با استفاده از ابزار هنر فرهنگ بومی مردم منطقه و همچنین آداب و سنن این مرز و بوم را به نمایش گذاشته تا گامی در جهت شناسایی گردشگران و جذب آنها در فصل برداشت به کشور و منطقه شود.

سومین جشنواره ملی طلای سرخ 16 و 17 آبان ماه سال جاری در شهرستان قاین برگزار می شود.



