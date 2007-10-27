علیرضا سبط احمدی تهیه کننده "ساعات ناامیدی" به خبرنگار مهر گفت: "تا چند روز آینده مراحل پیش تولید این فیلم آغاز خواهد شد و طبق برنامه اواخر آبان ماه این فیلم در تهران کلید خواهد خورد. تاکنون حضور امیر مقدس به عنوان مدیر تولید، نسرین صالحی نویسنده و الوند کارگردان قطعی شده است."

تله فیلم "ساعات ناامیدی" در ژانر پلیسی اجتماعی و به نوعی فیلمی حادثه ای است و در آن داستان افسر پلیسی به تصویر کشیده می شود که در شب ازدواجش، عروس دزدیده می شود. الوند تاکنون تله‌فیلم‌های "ستاره‌های سوخته" و "مرد" را برای تلویزیون ساخته است.

این تهیه‌کننده درباره ساخت مجموعه مستند "کارون، حیات یک رودخانه" گفت: "این مجموعه 13 قسمتی به سفارش مرکز مستندسازی سیما به کارگردانی مجید شاکرین ساخته شده و هم اکنون در مرحله صداگذاری و ساخت موسیقی قرار دارد."