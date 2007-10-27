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۵ آبان ۱۳۸۶، ۱۵:۱۷

"ساعات ناامیدی" اواخر آبان کلید می‌خورد

"ساعات ناامیدی" اواخر آبان کلید می‌خورد

"ساعات ناامیدی" به عنوان سومین فیلم تلویزیونی سیروس الوند اواخر آبان‌ماه در تهران کلید می‌خورد.

علیرضا سبط احمدی تهیه کننده "ساعات ناامیدی" به خبرنگار مهر گفت: "تا چند روز آینده مراحل پیش تولید این فیلم آغاز خواهد شد و طبق برنامه اواخر آبان ماه این فیلم در تهران کلید خواهد خورد. تاکنون حضور امیر مقدس به عنوان مدیر تولید، نسرین صالحی نویسنده و الوند کارگردان قطعی شده است."

تله فیلم "ساعات ناامیدی" در ژانر پلیسی اجتماعی و به نوعی فیلمی حادثه ای است و در آن داستان افسر پلیسی به تصویر کشیده می شود که در شب ازدواجش، عروس دزدیده می شود. الوند تاکنون تله‌فیلم‌های "ستاره‌های سوخته" و "مرد" را برای تلویزیون ساخته است.

این تهیه‌کننده درباره ساخت مجموعه مستند "کارون، حیات یک رودخانه" گفت: "این مجموعه 13 قسمتی به سفارش مرکز مستندسازی سیما به کارگردانی مجید شاکرین ساخته شده و هم اکنون در مرحله صداگذاری و ساخت موسیقی قرار دارد."

کد مطلب 575740

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