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۲۸ فروردین ۱۴۰۲، ۱۴:۲۱

فرمانده انتظامی البرز خبر داد؛

کلاهبرداری ۳۰۰ میلیاردریالی با عنوان خرید و فروش خودرو در نظرآباد

کلاهبرداری ۳۰۰ میلیاردریالی با عنوان خرید و فروش خودرو در نظرآباد

کرج- فرمانده انتظامی البرز از دستگیری فردی که با سواستفاده از اعتماد مردم اقدام به کلاهبرداری ۳۰۰ میلیارد ریالی در نظرآباد از طریق خرید خودرو شهروندان کرده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید هداونداظهار کرد: در پی ارجاع چندین پرونده کلاهبرداری به بهانه خرید خودرو شهروندان به پلیس آگاهی نظرآباد، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات مقدماتی مأموران مشخص شد که متهم با وعده دروغین و سو استفاده از اعتماد مردم اقدام به خرید خودروهای مالباخته‌ها نموده و با فروش خودروها و عدم واریز وجوه فروشندگان خودرو، مبالغ بسیاری را کلاهبرداری کرده است.

فرمانده انتظامی استان البرز ادامه داد: با هماهنگی انجام شده با مرجع قضائی، متهم شناسایی و طی عملیاتی دستگیر شد که با بررسی‌های تخصصی و شکوائیه تعداد ۴۰ مالباخته، مشخص شد که متهم تاکنون مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال از مالباختگان کلاهبرداری کرده است.

وی اظهار داشت: متهم پرونده با دستور قضائی به زندان معرفی و تحقیقات تخصصی در این خصوص در حال پیگیری است.

این مقام ارشد انتظامی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان از اعتماد بی مورد به افراد ناشناس در معاملات خودداری کنند.

کد مطلب 5757403

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