کلاهبرداری ۳۰۰ میلیاردریالی با عنوان خرید و فروش خودرو در نظرآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید هداونداظهار کرد: در پی ارجاع چندین پرونده کلاهبرداری به بهانه خرید خودرو شهروندان به پلیس آگاهی نظرآباد، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات مقدماتی مأموران مشخص شد که متهم با وعده دروغین و سو استفاده از اعتماد مردم اقدام به خرید خودروهای مالباخته‌ها نموده و با فروش خودروها و عدم واریز وجوه فروشندگان خودرو، مبالغ بسیاری را کلاهبرداری کرده است.

فرمانده انتظامی استان البرز ادامه داد: با هماهنگی انجام شده با مرجع قضائی، متهم شناسایی و طی عملیاتی دستگیر شد که با بررسی‌های تخصصی و شکوائیه تعداد ۴۰ مالباخته، مشخص شد که متهم تاکنون مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال از مالباختگان کلاهبرداری کرده است.

وی اظهار داشت: متهم پرونده با دستور قضائی به زندان معرفی و تحقیقات تخصصی در این خصوص در حال پیگیری است.

این مقام ارشد انتظامی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان از اعتماد بی مورد به افراد ناشناس در معاملات خودداری کنند.