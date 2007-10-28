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۶ آبان ۱۳۸۶، ۱۲:۵۲

300 غرفه عرضه لباس مستعمل و سی دی غیر مجاز در مشهد تعطیل شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد از تعطیلی 300 غرفه عرضه لباس مستعمل و سی دی غیر مجاز در جمعه بازار این شهر خبر داد.

محسن شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: از این تعداد 250 غرفه مربوط به لباس دست دوم و مستعمل و 50 غرفه به سی دی اختصاص داشت.

مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد گفت: تعطیلی این غرفه ها به دستور رئیس مبارزه با مظاهر علنی نیروی انتظامی و مرکز بهداشت مشهد انجام شده است.

شریعتی بیان کرد: با تعطیلی غرفه های مذکور عرضه محصولات غذایی، پوشاک، لوازم منزل و لوازم یدکی جایگزین غرفه ها شد.

وی گفت: در جمعه بازار مشهد دو هزار و 500 غرفه به عرضه محصولات مجاز اختصاص یافته است.

شریعتی در پایان افزود: با بررسی های انجام شده استقبال مردم از جمعه بازار مشهد چشمگیر بوده است.

کد مطلب 575743

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