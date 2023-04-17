دیدار صمیمانه وزیر علوم با فرزندان شهدای وزارت علوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، دیدار صمیمانه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با فرزندان و خانواده‌های شهدای کارکنان ستادی این وزارتخانه برگزار شد و فرزندان شهدا به صرف افطاری میهمان دکتر محمدعلی زلفی‌گل شدند.

در این دیدار با آرزوی قبولی طاعات و عبادات حاضران، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا و بیان اهمیت تکریم خانواده‌های آنان گفت: شهدا چشم و چراغ ما هستند و اگر امروز امنیتی داریم از برکت خون پاک آنان است که در راه وطن از با ارزش‌ترین دارایی خود یعنی جان شیرینشان گذشتند و امنیت را برای ما و فرزندانمان تأمین کردند. از این رو همه ما وظیفه‌ داریم به مقام شامخ آنان ادای احترام کنیم و خانواده‌های معظم آنان را تکریم نمائیم.

در این دیدار منوچهر رشادی مشاور وزیر علوم در امور ایثارگران نیز حضور داشت که ضمن احترام به شهدا و خانواده‌های ایثارگران، به بیان مشکلات و دغدغه‌های آنان پرداخت.