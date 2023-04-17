به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه فجر فارس در بیانیه‌ای که به مناسبت روز ارتش صادر شده است آورده است: ۲۹ فروردین ماه در تاریخ انقلاب و ایران اسلامی یادآور یکی از رخدادهای بزرگ و حساس کشور در یکی از مقاطع زمانی تعیین‌کننده است که طی آن و در اوج فتنه‌آفرینی و سردادن زمزمه انحلال ارتش توسط ضدانقلاب و تفاله‌های استکبار جهانی، با هوشمندی و دوراندیشی حضرت امام خمینی (ره) فرمان حفظ، تقویت و قدرت‌نمایی ارتش و ارتشیان به انقلاب و مردم، پیوسته توطئه دشمن را خنثی و ساخت ارتش مکتبی جمهوری اسلامی ایران را رقم زند.

حافظه تاریخی ملت انقلابی و غیور ایران اسلامی مملو از صحنه‌های پرشور و غرورآفرینی است که حماسه‌ای سترگ و تاریخ‌ساز و از خودگذشتگی‌های دلاورمردان ارتش مکتبی جمهوری اسلامی بر تارک آن می‌درخشد.

ارتش قهرمان، در طول چهار دهه انقلاب با تبعیت از فرماندهی معزز کل قوا در تمامی عرصه‌های مورد نیاز کشور چه در جنگ تحمیلی، پاسداری از مرزها، سازندگی و کمک به هموطنان در مناطق سیل زده و زلزله زده و همچنین مقابله با ویروس منحوس کرونا در کنار مردم و مسئولان بوده و به نحو مطلوب و صادقانه مصداق بارز و تبلور شعار انقلابی «ارتش فدای ملت بوده است» را به منصه ظهور رسانده است.

وحدت راهبردی، تعامل، هماهنگی و هم‌افزایی همه‌جانبه نیروهای مسلح، تصویری شکوهمند و قدرتمند از عزم و اراده و اتحاد و همبستگی ایرانیان در تداوم انقلاب اسلامی و فائق آمدن بر مشکلات، موانع و چالش‌هایی که همواره توسط قدرت‌های استکباری و سلطه‌گر و در رأس آن‌ها آمریکای جنایتکار علیه جمهوری اسلامی طراحی و مهندسی نموده‌اند را ترسیم کرده است.

سپاه فجر استان فارس ۲۹ فروردین‌ماه روز ارتش قهرمان و حماسه‌آفرینی‌های نیروی زمینی غرورآفرین را گرامی داشته و این روز را به تمامی سلحشوران و خانواده بزرگ ارتش تبریک می‌گوید.

