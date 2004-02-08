فردا در تاريخ

پيروزي :





در چنين روزي در سال 1357 ه ش هجري شمسي ، طرفداران بختياردر استاديوم امجديه تهران تظاهرات كردند. هدف از اين تظاهرات حمايت از قانون اساسي شاهنشاهي و دولت غيرقانوني بختيار بود. در اين تظاهرات عمال رژيم پهلوي و خانواده‏هايشان حضور داشتند و شعارهاي آنان اغلب به حمايت از حكومت سوسيال دمكراسي بختيار بود. اين اجتماع به دعوت "جبهه وحدت ملي" از ساعت نه و نيم به منظور تاييد دولت بختيار تشكيل شد . شركت كنندگان در آن كه بيش از سي هزار نفر تخمين زده مي شدند با صدور قطعنامه اي از دولت ، اجراي كامل و دقيق قانون اساسي و از بختيار حفظ سنگر خود به عنوان پاسدار قانون اساسي را خواستار شدند . در اين روز همچنين مهندس مهدي بازرگان نخست وزير موقت دولت انقلابي در يك سخنراني كه در دانشگاه تهران ايراد كرد بر نامه هاي دولت موقت را اعلام نمود . بازرگان در نخستين سخنراني خود در برابر مردم گفت : ماموريتي كه رهبر انقلاب به من داده است پر مخاطره ترين و سنگين ترين ماموريت در عمر 71 ساله مشروطيت ايران است كه به نخست وزير ايران داده شده است . آنگاه بازرگان افزود : خطوط اصلي و وظايف دولت موقت به قرار ذيل است : احراز و انتقال قدرت ، ارايه و اثبات حقانيت ( رفراندوم ) ، احياء و اداره و اصلاح مملكت ، انتخابات مجلس موسسان و ارجاع به آراء عمومي براي تدوين و تصويب قانون اساسي جديد ، انتخابات مجلس شوراي ملي ، استعفا و تحويل كار به رييس جمهور و به دولت رسمي بعدي .



عمليات والفجر هشت :





در چنين روزي در سال 1364 ه ش عمليات والفجر هشت به منظور تصرف شهر فاو آغاز شد . دستور عمليات در ساعت ده و بيست و دو دقيقه بيستم بهمن سال 1364 ه ش توسط فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با قرائت رمز عمليات به اين شرح آغاز شد : « بسم الله الحمن الرحيم : لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم . وقاتلوهم حتي لا تكون فتنه . يا فاطمه الزهرا يا فاطمه الزهرا ، يا فاطمه الزهرا . » پس از آن يگانهاي نيروي زميني سپاه با پشتيباني آتش طرح ريزي شده تهاجم خود را در محور هاي مور نظر آغاز و مبادرت به شكستن خط كردند .در اين عمليات رزمندگان اسلام توانستند از آبهاي خروشان اروند رود بگذرند و دشمن را با حملات برق آساي خود مضحمل كنند. استراتژي تنبيه متجاوز در عمليات والفجر هشت كه يكي از بي نظير ترين عمليات هاي آبي خاكي در عالم نظامي گري است ، به وجه بارزي نمود پيدا مي كند . در اين عمليات با عبور باور نكردني رزمندگان اسلام از اروند رود دو هدف تاثير گذار بر موازنه جنگ يعني تصرف منطقه مهم فاو و انهدام دشمن به دست آمد. همچنين تسلط بر اروند رود ، بستن راه عراق به خليج فارس و هم مرزي با كويت از جمله نتايج اين عمليات بود كه نظام بين الملل را به شدت نگران كرد . پس از اين عمليات بود كه مك فارلين به تهران آمد . سرانجام پس از هفتاد و پنج روز نبرد پيروز مندانه فاو با پيروزي رزمنذدگان اسلام پايان يافت . در اين عمليات هشتصد كيلومتر مربع اززمين هاي دشمن آزاد شد و بيش از پنجاه هزار نفر از نيروهاي آن كشته و زخمي شده و نزديك به سه هزار نفر به اسارت نيروهاي خودي در آمدند . انهدام وسايل و تجهيزات دشمن نيز در اين عمليات قابل ملاحظه بود به گونه اي كه بيش از ششصد دستگاه تانك و نفر بر ، پانصد دستگاه خود رو ، 150 قبضه توپ ، 45 فروند هواپيما ، ده فرومند بالگردان و سه فروند ناوچه منهدم شد .



در گذشت استاد رسام عربزاده :





درچنين روزي در سال 1375 هجري شمسي استاد رسام عرب زاده از طراحان بزرگ فرش ايران دار فاني را وداع گفت.

استاد رسام عرب زاده در سل 1293 هجري شمسي در شهرستان تبريز ديده به جهان گشود . وي با تلفيق هنر هاي سنتي با نوآوري هاي هنري، انقلابي بزرگ را در هنر سنتي قالي بافي كشور مان باعث شد . رسام عربزاده از شاگرد ان استاد كمال الملك و استاد حسين بهزاد بود و بافت فرش را از 14 سالگي نزد پدرش آغاز كرد.‏ پس از فوت وي، شهردار تهران منزل قبلي وي را تبديل به نمايشگاهي از آثار او كرد و در آن آثاراستاد به نمايش گذاشته شد . ‏ بنياد فرهنگي رسام عربزاده با مساحتي حدود دوهزار مترمربع در تيرماه سال 1374 تأسيس شد كه در آن آثار زحمات 84 ساله اين طراح ارزنده فرش به نمايش گذاشته شده است.‏ تعدادي از فرشهاي وي هم اكنون در موزه هاي لوور و آرميتاژ موجود است. استاد عرب زاده شيوه جديد گره آويز يعني كاربرد چهار گره به جاي يك گره را در بافت فرش ابداع كرد.



اهتزاز پرچم ايران :

در چنين روزي در سال 1332 ه ش پرچم ايران بر فراز سفارت كبراي ايران در لندن به اهتزاز درآمد.



عدم اعتناي انگليس به شكواييه ايران :

در چنين روزي در سال 1330 ه ش دولت انگليس اعلام كرد براي جواب دهي به لايحه دولت ايران هيئتي به دادگاه لاهه نمي فرستد . ناظرين امور سياسي هم در خارج معتقدند كه رأي دادگاه لاهه در هر صورت براي ايران ضمانت اجرائي ندارد. دولت مصدق عليه دولت انگلستان به منظور ملي كردن صنعت نفت لايحه اي را در دادگاه طرح كرده بود .



واگذاري امتياز ايجاد راه آهن خوزستان :

در چنين روزي در سال 1291 ه ش امتيازايجاد راه آهن و استخراج معادن در خوزستان به انگلستان واگذار شد .

البته با آغاز جنگ جهاني اول اين امتيازات ناديده گرفته شد . امتياز ها در دوره قاجار به عنوان يك معضل اجتماعي واقتصادي رخ مي نمود . شاهان قاجار كه به علت خوشگذراني هاي مقطعي و دائم خود ناشي از سفر هاي مختلف به ممالك اروپايي خزانه كشوري را دچار فقر مالي مي كردند به منظور تامين پشتوانه مالي براي خزانه هر يك از مناطق كشور را به ثمن بخس در اختيار بيگانگان قرار مي دادند .



خود مختاري منطقه نخجوان :



در چنين روزي در سال 1924 ميلادي منطقه نخجوان اعلام استقلال كرد . اين جمهوري خودمختار كه درجنوب قفقاز و شمال رود ارس واقع شده ، از شمال و مـشرق محدود به جـمهوري ارمـــنستان ، از جنوب محدود بــه «جمهوري اسلامي ايران» و از غرب محدود به جمهوري تركيه است . طول مرزهاي اين جمهوري با «جمهوري اسلامي ايران» 163 كيلومتر است. جمعيت اين جمهوري خودمختار بالغ بر چهار صد هزار نفر تخمين زده شده است. نخجوان خودمختار براساس معاهده تركمنچاي در سال 1818 ميلادي ازخاك ايران جدا شد . در سال 1918 ميلادي توسط ارمني‌ها از خاك جمهوري آذربايجان جدا گرديد اما با اعلام خودمختاري در تركيب جمهوري آذربايجان قرار گرفت . در سال ‌622 هجري قمري «جلال‌الدين محمدخوارزمشاه» بر نخجوان حكمراني مي كرد و اين نخستين حكومت ايراني حاكم بر نخجوان بود . نخجوان پس از آن در اختيار ايران بود تا قرن يازدهم هجري و دوران جنگهاي ايران و عثماني، كه اراضي نخجوان بارها به ميدان جنگ سپاهان دو كشور تبديل شد. درسال 1012 هجري قمري ، شاه عباس براي بازپس گرفتن ولايات شمال غربي ايران از دولت عثماني به آذربايجان لشگر كشيدو توانست بخش بزرگي از آذربايجان، قره ‌باغ، ارمنستان ونخجوان را از تركان بازپس گيرد. در دوران جنگهاي ايران وروس ، نخجوان از سوي ارتش روسيه تزاري اشغال شد و طبق «معاهده تركمنچاي» اراضي اين منطقه به تصرف دولت روسيه درآمد.



شكايت عراق از ايران :

در چنين روزي در سال 1352 شمسي عراق عليه دولت ايران در شوراي امنيت سازمان ملل شكايتي مطرح ساخت . در اين شكايت عراق مدعي شده بود كه ايران در انتقال پول ، اسلحه و كمكهاي ديگر آمريكا به كردهاي عراقي كمك مي كند .



در خواست پاپ :

در چنين روزي در سال 1361 ميلادي ، پاپ(رهبر كاتوليك هاي جهان ) خواستار اتحاد كشور هاي مسيحي در برابر تركان عثماني شد. تركان عثماني قصد داشتند قسطنطنيه ( استانبول ) را به تسخير خود در آوردند .



قرار داد لونويل :

در چنين روزي در سال 1801 ميلادي قرارداد لونويل ميان دو كشور اطريش و فرانسه به امضا رسيد . پس از جنگ هوهن ليندن، اطريش از فرانسه شكست خورد كه در نتيجه آن مجبور شد با پرداخت غراماتي با دولت فرانسه صلح نمايد .



تصرف پايتخت او كراين :

در چنين روزي در سال 1943 ارتش شوروي شهر" خاركوف " را به تصرف خود در آورد . خاركوف پيش از كيف، پايتخت سرزمين اوكراين بود . اوكراين در قسمت جنوب شرقي مركز اروپا واقع شده است و پرچم و دولت و سرود ملي خاص خود را دارد . مرزهاي اوكراين با كشور هاي روسيه سفيد و مالديو و اسلواكي و روماني و مجارستان و لهستان در خشكي و با كشور هاي روسيه و گرجستان و بلغارستان و روماني و تركيه در دريا قرار دارد.



جان كوينزي رييس جمهور آمريكا :

در چنين روزي در سال 1825 ميلاي نمايندگان آمريكا جان كوينزي را به عنوان رييس جمهور اين كشور انتخاب كردند. هيچ نامزد ديگري به اندازه وي اكثريت آرا را به دست نياورد .



اختراع ملده شيميايي براي تلگراف :

در چنين روزي در سال 1884 ميلادي توماس اديسون و پاتريك كني دستگاهي را اختراع كردند كه در آن با استفاده از يك ماده شيميايي تلگراف ها نوشته مي شد .



پايان نبرد گوادالاكانل :

در چنين روزي در سال 1943 ميلادي و در طول جنگ جهاني دوم نبرد گوادالاكانل با پيروزي عليه نيروهاي ژاپني پايان يافت . اين جنگ از آگوست سال گذشته ميان نيروهاي متفقين و متحدين آغاز شده بود و در دريا ادامه داشت . سرانجام با مداخله آمريكا در ميدان جنگ ، جنگ به نفع متفقين پايان يافت .



نخستين نمايش فيلم سوپرمن :

در چنين روزي در سال 1953 ميلادي براي نخستين بار فيلم سوپر من به نمايش در آمد . سوپر من بعدها به عنوان يكي از قهرمانان فيلمهاي هاليوودي در آمد و بسياري شيفته كارهاي خارق العاده او شدند . بعدها بتمن و... جاي وي را گرفت .



تولد امير عليشير نوايي :

در چنين روزي در سال 1441 ميلادي امير عليشير نوايي شاعر و نويسنده ترك به دنيا آمد ." محبوب القلوب " عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد فرانتس ميخاييل :

در چنين روزي در سال 1772 ميلادي فرانتس ميخاييل فرانزن شاعر مشهور سوئدي فنلاندي به دنيا آمد . «آبو» عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد واسيلي ژوكوفسكي :

در چنين روزي در سال 1783 ميلادي واسيلي ژوكوفسكي شاعر و نويسنده مشهور روس متولد شد . آثار او عمدتا محلي و فولكلور است . ترجمه هومر به روسي عنوان مهمترين اثر اوست.



تولد ناتسومي سوسكي :

در چنين روزي در سال 1867 ميلادي ناتسومي سوسكي نويسنده ژاپني به دنيا آمد . "كوكورو "عنوان مهمترين اثر اوست . نام اصلي وي ناتسومني كينوسوكي است .



عليه ميلان :

در چنين روزي در سال 1499ميلادي دو امپراطوري فرانسه و ونيز عليه ميلان پيمان جنگ امضا كردند .



معاهده آندرو سوف :

در چنين روزي در سال 1667 ميلادي دو كشور روسيه و لهستان با يكديگر معاهده آندروسوف را كه به منظور صلح تنظيم شده بود امضا كردند .